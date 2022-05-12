Полузащитник «Енисея»: Мы очень хотим выйти в РПЛ

Полузащитник «Енисея» Александр Зотов высказался по поводу шансов красноярской команды на повышение в классе в этом сезоне.

Зотов сказал, что футболисты «Енисея» очень хотят выйти в элитный дивизион в этом сезоне. Полузащитник отметил, что если красноярский клуб сможет выйти в РПЛ, то будет там играть в футбол, а не стоять у своих ворот. Игрок добавил, что пока не хочет забивать себе голову мыслями о возможном расширении РПЛ.

Напомним, что на данный момент красноярская команда занимает пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ и отстаёт от четвёртого места на два балла.