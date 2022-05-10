Татаев рассказал о переходе в «Аланию»

Защитник «Алании» Алексей Татаев рассказал о своём переходе в команду.

«Жалею ли я о решении перейти в ФНЛ? Нет, я никогда не жалею о своих выборах. Бывает, что что-то идёт не так, бывает, травмы случаются. На данный момент мы имеем то, что имеем. Буду работать дальше», – приводит слова Татаева «Спорт-Экспресс».

Футболист рассказал, что у него есть русские друзья в Чехии, которых там закидывают камнями, поэтому он не жалеет о своем уходе.

Защитник перешел в «Аланию» из чешской «Млады Болеслав» в июле 2021 года, сумма трансфера по данным портала transfermarkt составила 860 тысяч евро.

Татаев принял участие в 12 матчах ФНЛ и забил два мяча в этом сезоне.