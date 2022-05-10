Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

Президент «Алании»: «Пока я живой, клуб не погибнет»

10 Мая 2022 • 21:22 Комментировать
Алания
...
Ротор
15.05 17:00

Президент «Алании» Владимир Гуриев высказался о будущем клуба.

«Хочу передать вам уверенность — пока я живой, клуб не погибнет», — цитирует Гуриева Sport24.

Президент клуба из Владикавказа отметил, что «Алания» переживала взлёты и падения, отрадно, что сейчас команда находится на подъёме. Гуриев заявил, что у команды всё впереди, и выразил уверенность, что «Алания» покажет себя с лучшей стороны.

Напомним, 10 мая в Москве «Алания» в полуфинале Кубка России уступила «Динамо» со счётом 0:3.

В турнирной таблице ФНЛ команда из Владикавказа занимает 7-е место, набрав 57 очков. Отставание от «СКА-Хабаровска», который идёт на четвёртом месте, составляет 5 очков.  


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Фнл Владимир Гуриев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АЛАНИЯ РОТОР
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
11.05  18:00 Металлург Липецк ... Торпедо Москва 6.20 4.20 1.50
11.05  19:00 Факел ... КАМАЗ 1.39 4.40 8.00
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Мая
21:57 · Россия. ФНЛ
Татаев рассказал о переходе в «Аланию»
21:22 · Россия. ФНЛ
Президент «Алании»: «Пока я живой, клуб не погибнет»
21:04 · Россия. ФНЛ
Гуриев рассказал о фильме про «Аланию»
19:32 · Россия. Премьер-лига
Тренер «Алании» Гогниев призвал расширить РПЛ 1
18:21 · Россия. Премьер-лига
Нигматуллин назвал причину закрытия «Казанки»
13:24 · Россия. ФНЛ
Президент «Оренбурга»: Пока документов о лицензировании не получали
09:32 · Россия. ФНЛ
Тихонов может стать тренером одного из клубов ФНЛ
08 Мая
16:49 · Россия. ФНЛ
«Ротор» увольняет сотрудников и сокращает зарплаты после вылета из ФНЛ
07 Мая
20:53 · Россия. ФНЛ
В ФНЛ установили новый рекорд по самому быстрому голу в матче
19:59 · Россия. ФНЛ
«Енисей» провалил матч с «Краснодаром-2», «Балтика» не забила аутсайдеру
18:09 · Россия. ФНЛ
«Факел» продолжает мечтать об РПЛ после победы над «Волгарём»
17:01 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» отправил «Ротор» в ФНЛ-2
16:56 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» не смог оформить выход в РПЛ, потеряв очки с «Олимпом»
15:56 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» приблизилось к РПЛ после победы над «Велесом»
09:58 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» ворвался в топ-4, одолев «Томь» 1
Все новости
Рекомендуем