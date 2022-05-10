Президент «Алании»: «Пока я живой, клуб не погибнет»

Президент «Алании» Владимир Гуриев высказался о будущем клуба.

«Хочу передать вам уверенность — пока я живой, клуб не погибнет», — цитирует Гуриева Sport24.

Президент клуба из Владикавказа отметил, что «Алания» переживала взлёты и падения, отрадно, что сейчас команда находится на подъёме. Гуриев заявил, что у команды всё впереди, и выразил уверенность, что «Алания» покажет себя с лучшей стороны.

Напомним, 10 мая в Москве «Алания» в полуфинале Кубка России уступила «Динамо» со счётом 0:3.

В турнирной таблице ФНЛ команда из Владикавказа занимает 7-е место, набрав 57 очков. Отставание от «СКА-Хабаровска», который идёт на четвёртом месте, составляет 5 очков.