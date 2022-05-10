Гуриев рассказал о фильме про «Аланию»

Президент «Алании» Владимир Гуриев поделился информацией о фильме про клуб.

«В своем фильме «Алания навсегда» мы хотим показать всю нашу историю. Очень радостно, что именно сегодня «Алания» на подъеме», — приводит слова Гуриева «Спорт-Экспресс».

10 мая владикавказский клуб покинул розыгрыш Кубка России, уступив в гостях московскому «Динамо» с разгромным счётом 0:3.

После 36-го тура Футбольной национальной лиги «Алания» занимает шестое место, имея в своем активе 57 очков. От зоны стыковых матчей, которые дают право играть переходные матчи за попадание в Российскую премьер-лигу, ее отделяют пять зачетных баллов.