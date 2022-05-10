Президент «Оренбурга»: Пока документов о лицензировании не получали

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин рассказал журналистам о том, как у его команды обстоят дела с документами о лицензировании для участия в РПЛ в следующем сезоне.

Еремякин сказал «РБ-Спорту», что пока официально никаких документов из РФС оренбургская команда не получала. Функционер отметил, что, возможно, какие-то решения уже приняты, но пока не очень понятно, как они оформлены. Напомним, что в прошлом году «Оренбург» не прошёл лицензирование для участия в РПЛ, так что команде пришлось на ещё один сезон остаться в ФНЛ.

На данный момент футболисты «Оренбурга» под руководством Марцела Лички занимают первую строчку в подэлитном дивизионе.