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ФНЛ - Первый дивизион

Тихонов может стать тренером одного из клубов ФНЛ

10 Мая 2022 • 09:32 Комментировать

Известный российский экс-футболист и бывший тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов может стать новым наставником «СКА-Хабаровска».

По информации «Матч ТВ», российский специалист рассматривался руководителями хабаровского клуба в качестве замены Сергею Юрану, который зимой перебрался в «Химки», но в итоге было принято решение назначить Алексея Поддубского. Стоит отметить, что от кандидатуры Тихонова не отказались, так что экс-игрок «Спартака» может возглавить «армейцев» этим летом.

Напомним, что на данный момент футболисты «СКА-Хабаровска» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице подэлитного дивизиона.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Тихонов Фнл СКА-Хабаровск
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