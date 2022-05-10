Тихонов может стать тренером одного из клубов ФНЛ

Известный российский экс-футболист и бывший тренер «Крыльев Советов» и «Енисея» Андрей Тихонов может стать новым наставником «СКА-Хабаровска».

По информации «Матч ТВ», российский специалист рассматривался руководителями хабаровского клуба в качестве замены Сергею Юрану, который зимой перебрался в «Химки», но в итоге было принято решение назначить Алексея Поддубского. Стоит отметить, что от кандидатуры Тихонова не отказались, так что экс-игрок «Спартака» может возглавить «армейцев» этим летом.

Напомним, что на данный момент футболисты «СКА-Хабаровска» занимают четвёртую строчку в турнирной таблице подэлитного дивизиона.