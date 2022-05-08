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ФНЛ - Первый дивизион

«Ротор» увольняет сотрудников и сокращает зарплаты после вылета из ФНЛ

08 Мая 2022 • 16:49 Комментировать
Алания
...
Ротор
15.05 17:00

Волгоградский «Ротор» переживает не лучшие времена после того, как команда вылетела из Футбольной национальной лиги.

Согласно данным телеканала «Матч ТВ», руководство волгоградцев сделало письменную рассылку сотрудникам, в которой сообщила о сокращении штата, а также – урезании зарплат тем, кто продолжит работу.

Во второй дивизион (ФНЛ-2) «Ротор» досрочно отправил «Спартак-2», обыгравший волгоградцев на выезде с минимальным счётом 1:0.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ротор» выступал в Российской премьер-лиге.

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Ротор Матч ТВ
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АЛАНИЯ РОТОР
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