«Ротор» увольняет сотрудников и сокращает зарплаты после вылета из ФНЛ

Волгоградский «Ротор» переживает не лучшие времена после того, как команда вылетела из Футбольной национальной лиги.

Согласно данным телеканала «Матч ТВ», руководство волгоградцев сделало письменную рассылку сотрудникам, в которой сообщила о сокращении штата, а также – урезании зарплат тем, кто продолжит работу.

Во второй дивизион (ФНЛ-2) «Ротор» досрочно отправил «Спартак-2», обыгравший волгоградцев на выезде с минимальным счётом 1:0.

Напомним, что в прошлом сезоне «Ротор» выступал в Российской премьер-лиге.