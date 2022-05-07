В ФНЛ установили новый рекорд по самому быстрому голу в матче

В Футбольной национальной лиге установлен новый рекорд по самому быстрому голу. Это случилось в матче 36-го тура второй по значимости российской лиги, в которой встречались «Краснодар-2» и «Енисей».

Нападающий хозяев поля Рустам Халназаров отличился уже на девятой секунде матча, чем задал должный тон настрою своей команды, которая в итоге выиграла с разгромным счетом - 4:0. Сам Халназаров отличился в этой игре еще раз в начале второй половины игры, на 52-й минуте.

В общей же сложности на его счету уже пять голов в одиннадцати проведенных за клуб матчах, а его команда «Краснодар-2» занимает десятое место в турнирной таблице лиги.