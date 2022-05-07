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ФНЛ - Первый дивизион

В ФНЛ установили новый рекорд по самому быстрому голу в матче

07 Мая 2022 • 20:53 Комментировать
Краснодар-2
4:0
Енисей
окончен

В Футбольной национальной лиге установлен новый рекорд по самому быстрому голу. Это случилось в матче 36-го тура второй по значимости российской лиги, в которой встречались «Краснодар-2» и «Енисей».

Нападающий хозяев поля Рустам Халназаров отличился уже на девятой секунде матча, чем задал должный тон настрою своей команды, которая в итоге выиграла с разгромным счетом - 4:0. Сам Халназаров отличился в этой игре еще раз в начале второй половины игры, на 52-й минуте.

В общей же сложности на его счету уже пять голов в одиннадцати проведенных за клуб матчах, а его команда «Краснодар-2» занимает десятое место в турнирной таблице лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар-2 Рустам Халназаров
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окончен Краснодар-2 4:0 Енисей 4.50 3.60 1.80
окончен Балтика 0:0 Металлург Липецк
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