«Спартак-2» отправил «Ротор» в ФНЛ-2

В ФНЛ в разгаре 36-й тур. «Спартак-2» отпраздновал победу над «Ротором» (1:0) и отправил недавнего участника Премьер-лиги в третий по силе дивизион. Волгоградцы занимают предпоследнее место и уже не спасутся.

В параллельном матче «Акрон» прервал череду неудачных матчей и разгромил главного аутсайдера, «Текстильщик», счет 4:1.