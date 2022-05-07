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ФНЛ - Первый дивизион

«Спартак-2» отправил «Ротор» в ФНЛ-2

07 Мая 2022 • 17:01 Комментировать
Акрон
4:1
Текстильщик
окончен

В ФНЛ в разгаре 36-й тур. «Спартак-2» отпраздновал победу над «Ротором» (1:0) и отправил недавнего участника Премьер-лиги в третий по силе дивизион. Волгоградцы занимают предпоследнее место и уже не спасутся.

В параллельном матче «Акрон» прервал череду неудачных матчей и разгромил главного аутсайдера, «Текстильщик», счет 4:1.

Протокол игры 
Ротор 0:1Спартак-2
  3' Шильцов Константин (0:1)
Терновский Дмитрий  Бериашвили Илья  Байрыев Азат  Макаров Сергей  Пелих Данил   79'  Дудиев Аслан   74' (Слепов Сергей (   74' Чуканов Андреа  Кипиани Николай   61'   83' (Щёткин Алексей (   83' Школик Игорь   46' (Муллин Камиль (   46' Кавтарадзе Бека   46' (Махатадзе Георгий (   46'  Омар Имран   74' Минаев Роман
Запасные: Абдуллаев Исламитдин  Серченков Сергей  Обухов Игорь
Акмурзин Тимур  Воропаев Артём   19'  Агапов Илья  Петрунин Даниил   33'  Ходорченко Никита   81' (Кутателадзе Николоз (   81' Бакалюк Никита  Шитов Виталий  Лайкин Максим  Шильцов Константин  Муминов Ильяс  Максимчук Артур   62' (Муталиев Аслан (   62')
Запасные: Данилин Максим Алексеевич  Миронов Леонид  Шитов Антон  Гуца Артём
 07 мая.

 

Протокол игры  
Акрон 4:1Текстильщик
(1:0) Чудин Иван11'   
  34'Гогричиани Гоча (1:1)
(2:1) Килин Антон45'   
(3:1) Vladimir Marukhin69'   
(4:1) Базелюк Константин72'   
Волков СергейСавичев КонстантинКилин Антон  82' (Чистяков Никита (  82') Зуев ИльяРогач ИванАзаров ВладимирПалиенко Максим  87' (Geo Ekra (  87') Чудин Иван   52'Гираев Карим  78' (Делькин Артём (  78') Базелюк Константин  78' (Кожедуб Святослав (  78') Vladimir Marukhin  79' (Сасин Дмитрий (  79')
Запасные: Бойцов ЕфимСагуткин ДаниилНихаев ВсеволодБосов АлександрПотапов АндрейЕфремов ДмитрийМагомедов Алил
Миронов АлександрКосицин СергейМакушкин АлексейХрипков АндрейСидоров Максим  83' (Вербин Егор (  83') Машуков Хачим   59'  78' (Сметанкин Александр (  78') Мосейчук ИльяШведюк ИльяСергеев Виктор  88' (Хусаинов Дамир (  88') Шлёнкин Александр  83' (Бачинский Максим (  83') Гогричиани Гоча
Запасные: Маслов АлександрКарпов ВадимСмирнов Алексей Сергеевич
07 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Ротор Спартак-2 Текстильщик Иваново Акрон
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окончен Торпедо Москва 1:0 Велес Москва
окончен Акрон 4:1 Текстильщик
окончен Оренбург 2:2 Олимп-Долгопрудный
окончен Ротор 0:1 Спартак-2 1.97 3.60 3.75
окончен Факел 1:0 Волгарь
окончен КАМАЗ 0:0 ФК Кубань
Идет 45 минута Краснодар-2 1:0 Енисей 4.50 3.60 1.80
Идет 45 минута Балтика 0:0 Металлург Липецк
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