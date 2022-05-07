«Спартак-2» отправил «Ротор» в ФНЛ-2

В ФНЛ в разгаре 36-й тур. «Спартак-2» отпраздновал победу над «Ротором» (1:0) и отправил недавнего участника Премьер-лиги в третий по силе дивизион. Волгоградцы занимают предпоследнее место и уже не спасутся.
В параллельном матче «Акрон» прервал череду неудачных матчей и разгромил главного аутсайдера, «Текстильщик», счет 4:1.
Протокол игры
|3' Шильцов Константин (0:1)
Терновский Дмитрий • Бериашвили Илья • Байрыев Азат • Макаров Сергей • Пелих Данил • 79'Дудиев Аслан 74' ( Слепов Сергей ( 74') • Чуканов Андреа • Кипиани Николай 61' 83' ( Щёткин Алексей ( 83') • Школик Игорь 46' ( Муллин Камиль ( 46') • Кавтарадзе Бека 46' ( Махатадзе Георгий ( 46' • Омар Имран 74') • Минаев Роман
Запасные: Абдуллаев Исламитдин • Серченков Сергей • Обухов Игорь
Акмурзин Тимур • Воропаев Артём • 19'Агапов Илья • Петрунин Даниил • 33'Ходорченко Никита 81' ( Кутателадзе Николоз ( 81') • Бакалюк Никита • Шитов Виталий • Лайкин Максим • Шильцов Константин • Муминов Ильяс • Максимчук Артур 62' ( Муталиев Аслан ( 62')
Запасные: Данилин Максим Алексеевич • Миронов Леонид • Шитов Антон • Гуца Артём
07 мая.
Протокол игры
|Акрон
|4:1
|Текстильщик
|(1:0) Чудин Иван11'
|34'Гогричиани Гоча (1:1)
|(2:1) Килин Антон45'
|(3:1) Vladimir Marukhin69'
|(4:1) Базелюк Константин72'
Волков Сергей•Савичев Константин•Килин Антон 82' (Чистяков Никита ( 82') •Зуев Илья•Рогач Иван•Азаров Владимир•Палиенко Максим 87' (Geo Ekra ( 87') •Чудин Иван • 52'Гираев Карим 78' (Делькин Артём ( 78') •Базелюк Константин 78' (Кожедуб Святослав ( 78') •Vladimir Marukhin 79' (Сасин Дмитрий ( 79')
Миронов Александр•Косицин Сергей•Макушкин Алексей•Хрипков Андрей•Сидоров Максим 83' (Вербин Егор ( 83') •Машуков Хачим 59' 78' (Сметанкин Александр ( 78') •Мосейчук Илья•Шведюк Илья•Сергеев Виктор 88' (Хусаинов Дамир ( 88') •Шлёнкин Александр 83' (Бачинский Максим ( 83') •Гогричиани Гоча
07 мая.