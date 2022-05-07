«Оренбург» не смог оформить выход в РПЛ, потеряв очки с «Олимпом»

«Оренбург» близок к возвращению в Премьер-лигу. В 36-м туре лидер ФНЛ играл против «Олимпа». Владимир Обухов и Николай Прудников дважды выводили «Оренбург» вперед, но гости отыгрывались - 2:2.

В итоге отрыв «Оренбурга» от второго места сократился до пяти очков. Только «Факел» может вмешаться в судьбу команды, но воронежские футболисты проигрывают 11 очков за 4 матча до завершения сезона.