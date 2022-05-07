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ФНЛ - Первый дивизион

«Оренбург» не смог оформить выход в РПЛ, потеряв очки с «Олимпом»

07 Мая 2022 • 16:56 Комментировать
Оренбург
2:2
Олимп-Долгопрудный
окончен

«Оренбург» близок к возвращению в Премьер-лигу. В 36-м туре лидер ФНЛ играл против «Олимпа». Владимир Обухов и Николай Прудников дважды выводили «Оренбург» вперед, но гости отыгрывались - 2:2.

В итоге отрыв «Оренбурга» от второго места сократился до пяти очков. Только «Факел» может вмешаться в судьбу команды, но воронежские футболисты проигрывают 11 очков за 4 матча до завершения сезона.

Протокол игры  
Оренбург 2:2Олимп-Долгопрудный
(1:0) Обухов Владимир27'   
  39'Иполе Филип (1:1)
(2:1) Прудников Николай40'   
  62'Коротаев Александр (2:2)
Кеняйкин АлексейПолуяхтов ВладимирАюпов ТимурХотулёв ДанилаОйеволе Адессойе  85' (Васильев Дмитрий III (  85') Малых Андрей   3'   90'Титков Николай  84' (Корян Аршак (  84') Капленко КириллПеченин Кирилл  73' (Эктов Александр (  73') Прудников Николай   29'  65' (Сычевой Владимир (  65') Обухов Владимир  73' (Ковалёв Юрий (  73')
Запасные: Шаболин АртёмГошев ЕвгенийЮрин СеменНиколаев ТимурСысуев Николай
Сычёв ВиталийКалачёв ИльяПетухов ИльяКараев МаксимКоваленко Михаил ВадимовичИполе ФилипСафронов Илья  75' (Ада Джозеф Ома (  75') Коротаев АлександрДулаев Джамбулат  61' (Косянчук Роман (  61') Тарасенко Захар   54'Дорофеев Никита
Запасные: Алексеев АндрейЧерчесов СтаниславБахтияров АкмальПахомов ДмитрийАбаев Илья
07 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Олимп-Долгопрудный
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окончен Торпедо Москва 1:0 Велес Москва 1.42 4.40 7.20
окончен Акрон 4:1 Текстильщик 1.11 7.60 30.00
окончен Оренбург 2:2 Олимп-Долгопрудный 1.41 4.40 7.60
окончен Ротор 0:1 Спартак-2 1.91 3.60 3.75
Идет 46 минута Факел 0:0 Волгарь 1.48 3.95 7.00
Идет 46 минута КАМАЗ 0:0 ФК Кубань 2.75 3.25 2.49
07.05  18:00 Краснодар-2 ... Енисей 5.20 3.75 1.65
07.05  18:00 Балтика ... Металлург Липецк 1.22 5.80 13.00
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