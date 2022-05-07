«Оренбург» не смог оформить выход в РПЛ, потеряв очки с «Олимпом»

«Оренбург» близок к возвращению в Премьер-лигу. В 36-м туре лидер ФНЛ играл против «Олимпа». Владимир Обухов и Николай Прудников дважды выводили «Оренбург» вперед, но гости отыгрывались - 2:2.
В итоге отрыв «Оренбурга» от второго места сократился до пяти очков. Только «Факел» может вмешаться в судьбу команды, но воронежские футболисты проигрывают 11 очков за 4 матча до завершения сезона.
Протокол игры
|(1:0) Обухов Владимир27'
|39'Иполе Филип (1:1)
|(2:1) Прудников Николай40'
|62'Коротаев Александр (2:2)
Кеняйкин Алексей•Полуяхтов Владимир•Аюпов Тимур•Хотулёв Данила•Ойеволе Адессойе 85' (Васильев Дмитрий III ( 85') •Малых Андрей 3' • 90'Титков Николай 84' (Корян Аршак ( 84') •Капленко Кирилл•Печенин Кирилл 73' (Эктов Александр ( 73') •Прудников Николай 29' 65' (Сычевой Владимир ( 65') •Обухов Владимир 73' (Ковалёв Юрий ( 73')
Сычёв Виталий•Калачёв Илья•Петухов Илья•Караев Максим•Коваленко Михаил Вадимович•Иполе Филип•Сафронов Илья 75' (Ада Джозеф Ома ( 75') •Коротаев Александр•Дулаев Джамбулат 61' (Косянчук Роман ( 61') •Тарасенко Захар • 54'Дорофеев Никита
07 мая.