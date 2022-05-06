«Нефтехимик» забил 5 мячей «Алании»

В Первенстве ФНЛ стартовал 36-й тур. Претенденты на месте в топ-4, «Нефтехимик» и «Алания», сыграли весьма результативно. Хозяева сделали счет разгромным уже к 18-й минуте. В конце тайма гости отыграли два мяча и пропустили снова. Удаление Хетага Кочиева на 52-й минуте осложнило задание «Алании», которая пропустила еще раз - 2:5.

Команда из Владикавказа шестая с 57 очками в активе, в двух баллах и позициях позади расположился «Нефтехимик».