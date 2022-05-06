«Нефтехимик» забил 5 мячей «Алании»

В Первенстве ФНЛ стартовал 36-й тур. Претенденты на месте в топ-4, «Нефтехимик» и «Алания», сыграли весьма результативно. Хозяева сделали счет разгромным уже к 18-й минуте. В конце тайма гости отыграли два мяча и пропустили снова. Удаление Хетага Кочиева на 52-й минуте осложнило задание «Алании», которая пропустила еще раз - 2:5.
Команда из Владикавказа шестая с 57 очками в активе, в двух баллах и позициях позади расположился «Нефтехимик».
Протокол игры
|Нефтехимик
|5:2
|Алания
|(1:0) Баранов Павел2'
|(2:0) Кочиев Хетаг12'
|(3:0) Уридия Мераби18'
|35'Кобесов Давид (3:1)
|37'Хубулов Владимир (3:2)
|(4:2) Уридия Мераби44'
|(5:2) Хубаев Давид74'
Голубев Андрей•Калугин Никита•Ширяев Максим•Бердников Алексей • 83'Котов Павел 20' 46' (Хубаев Давид ( 46') •Пруцев Егор 46' (Ситдиков Марат ( 46') •Родионов Кирилл 46' (Денисов Роман ( 46'•Шоркин Максим 75') •Баранов Павел 78' (Данилин Максим Алексеевич ( 78') •Москвичёв Владимир • 57'Уридия Мераби•Галиулин Вагиз
Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон 23' (Цараев Алан ( 23') •Кобесов Давид 70' (Машуков Ислам ( 70') •Кочиев Хетаг • 51'Засеев Азамат 49' (Гурциев Батраз ( 49') •Шавлохов Давид•Эльдарушев Абу-Саид 49' (Гиоргобиани Николай ( 49') •Хугаев Алан 23' (Сосранов Рустам ( 23') •Хубулов Владимир•Хабалов Алан•Хосонов Хетаг
06 мая.