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ФНЛ - Первый дивизион

«Нефтехимик» забил 5 мячей «Алании»

06 Мая 2022 • 18:55 Комментировать (1)
Нефтехимик
5:2
Алания
окончен

В Первенстве ФНЛ стартовал 36-й тур. Претенденты на месте в топ-4, «Нефтехимик» и «Алания», сыграли весьма результативно. Хозяева сделали счет разгромным уже к 18-й минуте. В конце тайма гости отыграли два мяча и пропустили снова. Удаление Хетага Кочиева на 52-й минуте осложнило задание «Алании», которая пропустила еще раз - 2:5.

Команда из Владикавказа шестая с 57 очками в активе, в двух баллах и позициях позади расположился «Нефтехимик».

Протокол игры  
Нефтехимик 5:2Алания
(1:0) Баранов Павел2'   
(2:0) Кочиев Хетаг12'   
(3:0) Уридия Мераби18'   
  35'Кобесов Давид (3:1)
  37'Хубулов Владимир (3:2)
(4:2) Уридия Мераби44'   
(5:2) Хубаев Давид74'   
Голубев АндрейКалугин НикитаШиряев МаксимБердников Алексей   83'Котов Павел   20'  46' (Хубаев Давид (  46') Пруцев Егор  46' (Ситдиков Марат (  46') Родионов Кирилл  46' (Денисов Роман (  46'Шоркин Максим  75') Баранов Павел  78' (Данилин Максим Алексеевич (  78') Москвичёв Владимир   57'Уридия МерабиГалиулин Вагиз
Запасные: Исупов ВячеславНурисов ИльмирМршуля АрианШарифуллин Линар
Солдатенко РостиславБутаев Аллон  23' (Цараев Алан (  23') Кобесов Давид  70' (Машуков Ислам (  70') Кочиев Хетаг   51'Засеев Азамат  49' (Гурциев Батраз (  49') Шавлохов ДавидЭльдарушев Абу-Саид  49' (Гиоргобиани Николай (  49') Хугаев Алан  23' (Сосранов Рустам (  23') Хубулов ВладимирХабалов АланХосонов Хетаг
Запасные: Григорьев ДаниилКобесов ДмитрийКокоев БатрадзТатаев Алексей IIБогиев БатразДзахов ДавидБагаев Алан
06 мая.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Нефтехимик
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07.05  08:00 СКА-Хабаровск ... Томь 1.84 3.35 4.40
07.05  14:00 Торпедо Москва ... Велес Москва 1.42 4.40 7.20
07.05  15:00 Акрон ... Текстильщик 1.11 7.60 30.00
07.05  15:00 Оренбург ... Олимп-Долгопрудный 1.41 4.40 7.60
07.05  15:00 Ротор ... Спартак-2 1.91 3.60 3.75
07.05  16:00 Факел ... Волгарь 1.48 3.95 7.00
07.05  16:00 КАМАЗ ... ФК Кубань 2.75 3.25 2.49
07.05  18:00 Краснодар-2 ... Енисей 5.20 3.75 1.65
07.05  18:00 Балтика ... Металлург Липецк 1.22 5.80 13.00
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