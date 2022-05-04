Система ВАР может появиться в ФНЛ со следующего сезона

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев заявил журналистам, что система ВАР может быть введена в ФНЛ уже со следующего сезона.

Каманцев сказал в интервью «Чемпионату», что представители РФС хотели бы ввести систему ВАР в подэлитном дивизионе уже со следующего сезона. Глава департамента судейства отметил, что некоторые матчи ФНЛ по качеству и накалу борьбы точно не уступают РПЛ, но, возможно, могут возникнуть трудности с использованием ВАР на некоторых стадионах, которые к ВАР просто не приспособлены.

Напомним, что со следующего сезона матчи ФНЛ будут транслироваться на канале «Матч ТВ».