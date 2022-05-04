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ФНЛ - Первый дивизион

Система ВАР может появиться в ФНЛ со следующего сезона

04 Мая 2022 • 12:17 Комментировать

Глава судейского департамента РФС Павел Каманцев заявил журналистам, что система ВАР может быть введена в ФНЛ уже со следующего сезона.

Каманцев сказал в интервью «Чемпионату», что представители РФС хотели бы ввести систему ВАР в подэлитном дивизионе уже со следующего сезона. Глава департамента судейства отметил, что некоторые матчи ФНЛ по качеству и накалу борьбы точно не уступают РПЛ, но, возможно, могут возникнуть трудности с использованием ВАР на некоторых стадионах, которые к ВАР просто не приспособлены.

Напомним, что со следующего сезона матчи ФНЛ будут транслироваться на канале «Матч ТВ».

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Евро-Футбол.Ру,
Судейство Фнл Павел Каманцев
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