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ФНЛ - Первый дивизион

Агент форварда «Енисея» Окладникова заявил, что футболистом интересуются почти все клубы РПЛ

02 Мая 2022 • 18:05 Комментировать
Краснодар-2
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Енисей
5.20 3.80 1.67
07.05 18:00

Алексей Сафонов, агент, нападающего «Енисея» Андрея Окладникова признался, что к игроку проявляют интерес клубы РПЛ.

«Предложения есть. Из премьер-лиги их много. Почти от всех команд, кроме «Зенита» и «Спартака», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл 36 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), смог забить 15 голов, при этом отметился 6 результативными передачами.

«Енисей» борется за попадание в РПЛ, набрав 60 очков команда располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице ФНЛ. Стоит отметить, что до конца нынешнего сезона Футбольной национальной лиги осталось провести три тура.


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Евро-Футбол.Ру,
Фнл Енисей РПЛ Андрей Окладников
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