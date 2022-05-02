Агент форварда «Енисея» Окладникова заявил, что футболистом интересуются почти все клубы РПЛ

Алексей Сафонов, агент, нападающего «Енисея» Андрея Окладникова признался, что к игроку проявляют интерес клубы РПЛ.

«Предложения есть. Из премьер-лиги их много. Почти от всех команд, кроме «Зенита» и «Спартака», — приводит слова агента «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне 22-летний нападающий сыграл 36 матчей в Футбольной национальной лиге (ФНЛ), смог забить 15 голов, при этом отметился 6 результативными передачами.

«Енисей» борется за попадание в РПЛ, набрав 60 очков команда располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице ФНЛ. Стоит отметить, что до конца нынешнего сезона Футбольной национальной лиги осталось провести три тура.