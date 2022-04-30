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ФНЛ - Первый дивизион

В одном из матчей ФНЛ было показано 11 жёлтых карточек и одна красная

30 Апреля 2022 • 12:10 Комментировать
Енисей
0:0
КАМАЗ
окончен

В одном из поединков 35-го тура подэлитного российского дивизиона между «Енисеем» и КАМАЗом было показано огромное количество карточек разного цвета.

Команды так и не сумели поразить ворот друг друга, так что финальный свисток зафиксировал нулевую ничью. Тем не менее, матч выделился среди других большим количеством карточек. Арбитр Олег Соколов показал футболистам обеих команд 11 жёлтых карточек и одну красную. Особенно грубо действовали игроки «Енсиея», которые получили семь горчичников и доигрывали встречу вдесятером после удаления Феррейры.

Напомним, что красноярский клуб сражается за попадание в топ-4, а КАМАЗ на данный момент идёт в зоне вылета на 17-й строчке.

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30.04  16:00 Алания ... Акрон 1.45 4.30 6.80
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