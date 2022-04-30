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ФНЛ - Первый дивизион

«СКА-Хабаровск» дожал «Факел», «Енисей» не забил «КАМАЗу»

30 Апреля 2022 • 11:57 Комментировать
СКА-Хабаровск
2:1
Факел
окончен

Борьба за места в топ-4 ФНЛ обострилась после завершения стартовых матчей 35-го тура.

Конкуренты «СКА-Хабаровск» и «Факел» едва не поделили очки. На гол Хызыра Аппаева на 37-й минуте дальневосточники ответили ударом Камрана Алиева в середине второго тайма. А вот перед финальным свистком Давид Караев вырвал победу для «армейцев» - 2:1.

Еще один претендент на повышение в классе, «Енисей», не смог забить «КАМАЗу» (0:0). Команда из Красноярска провела последнюю треть поединка в меньшинстве после удаления Хермана Феррейры.

«Факел» с 62 очками делит второе место, «Енисей» проигрывает ему два балла, а СКА - три.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 1:1Факел
  37'Аппаев Хызыр (0:1)
(1:1) Алиев Камран71'   
Сугробов ВладимирИллой-Айет ЭммерсонДенисов Александр  82' (Шищенко Никита (  82') Фомин ДенисМануйлов Роман  66' (Гаглоев Александр (  66') Квеквескири ИраклийМартусевич Максим  46' (Алиев Камран (  46') Гащенков Михаил   61'Цаллагов ДзамболатКараев ДавидГонгадзе Георгий  70' (Барков Дмитрий (  70')
Запасные: Дмитриев Максим IIТихонов МихаилЯгьяев МагомеднабиСамок СергейЛизенко ВладиславАхмаев Саид-Али
Городовой АлексейНикитин Андрей Владимирович   53'Дашаев АсланБрызгалов Сергей   55'  80' (Царукян Валерий (  80') Пейчинович НеманьяАкбашев Роман   31'Дмитриев Олег  80' (Суслов Кирилл (  80') Мендель АндрейМагаль РусланМаксимов Максим  82' (Разборов Андрей (  82') Аппаев Хызыр
Запасные: Шаваев АлиханСмирнов МихаилЕщенко СергейШепилов ДенисФайзуллин ДэнисМастерной Владислав
30 апреля.
Протокол игры 
Енисей 0:0КАМАЗ
Опарин Михаил  Феррейра Херман   37'   61'  Кичин Валерий   30'  Глушков Никита Андреевич   64' (Лапшов Иван (   64' Зотов Александр   76' (Саная Анзор (   76'   86' Шакуро Павел   55' (Марков Николай (   55' Ланин Олег  Раздорских Никита   74'  Бевеев Мингиян   83'  Иванов Егор   76' (Канаплин Александр (   76' Окладников Андрей   54' (Молтенинов Илья (   54'   79')
Запасные: Ломакин Александр  Гыстаров Расул  Масловский Александр  Желнин Аркадий  Ребров Дмитрий  Рукас Андрюс
Мамин Алексей  Смирнов Александр  Аюкин Руслан   11'  Куликов Александр  Бадртдинов Ильнур   86'  Кириллов Юрий   63' (Свежов Виктор (   63' Воронин Евгений   74' (Игнатенко Владислав (   74' Калугин Олег   68'   73' (Казимир Михаил (   73' Пальцев Валентин  Янушковский Роман   69' (Лопатин Даниил (   69'   87' Замалиев Наиль
Запасные: Потапов Лев  Daniil Arzhevitin  Морозов Сергей
 30 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Камаз Енисей СКА-Хабаровск
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окончен СКА-Хабаровск 2:1 Факел
окончен Енисей 0:0 КАМАЗ
30.04  14:00 Велес Москва ... Металлург Липецк 1.68 3.70 4.90
30.04  14:00 Торпедо Москва ... Краснодар-2 1.27 5.20 11.00
30.04  14:00 Текстильщик ... Оренбург 9.60 5.00 1.30
30.04  16:00 Спартак-2 ... Нефтехимик 2.41 3.35 2.80
30.04  16:00 Волгарь ... Балтика 4.30 3.30 1.86
30.04  16:00 Алания ... Акрон 1.45 4.30 6.80
30.04  17:00 Олимп-Долгопрудный ... Томь 2.32 2.95 3.30
30.04  19:00 ФК Кубань ... Ротор 2.07 3.20 3.60
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