«СКА-Хабаровск» дожал «Факел», «Енисей» не забил «КАМАЗу»

Борьба за места в топ-4 ФНЛ обострилась после завершения стартовых матчей 35-го тура.

Конкуренты «СКА-Хабаровск» и «Факел» едва не поделили очки. На гол Хызыра Аппаева на 37-й минуте дальневосточники ответили ударом Камрана Алиева в середине второго тайма. А вот перед финальным свистком Давид Караев вырвал победу для «армейцев» - 2:1.

Еще один претендент на повышение в классе, «Енисей», не смог забить «КАМАЗу» (0:0). Команда из Красноярска провела последнюю треть поединка в меньшинстве после удаления Хермана Феррейры.

«Факел» с 62 очками делит второе место, «Енисей» проигрывает ему два балла, а СКА - три.