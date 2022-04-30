«СКА-Хабаровск» дожал «Факел», «Енисей» не забил «КАМАЗу»

Борьба за места в топ-4 ФНЛ обострилась после завершения стартовых матчей 35-го тура.
Конкуренты «СКА-Хабаровск» и «Факел» едва не поделили очки. На гол Хызыра Аппаева на 37-й минуте дальневосточники ответили ударом Камрана Алиева в середине второго тайма. А вот перед финальным свистком Давид Караев вырвал победу для «армейцев» - 2:1.
Еще один претендент на повышение в классе, «Енисей», не смог забить «КАМАЗу» (0:0). Команда из Красноярска провела последнюю треть поединка в меньшинстве после удаления Хермана Феррейры.
«Факел» с 62 очками делит второе место, «Енисей» проигрывает ему два балла, а СКА - три.
Протокол игры
|37'Аппаев Хызыр (0:1)
|(1:1) Алиев Камран71'
Сугробов Владимир•Иллой-Айет Эммерсон•Денисов Александр 82' (Шищенко Никита ( 82') •Фомин Денис•Мануйлов Роман 66' (Гаглоев Александр ( 66') •Квеквескири Ираклий•Мартусевич Максим 46' (Алиев Камран ( 46') •Гащенков Михаил • 61'Цаллагов Дзамболат•Караев Давид•Гонгадзе Георгий 70' (Барков Дмитрий ( 70')
Городовой Алексей•Никитин Андрей Владимирович • 53'Дашаев Аслан•Брызгалов Сергей 55' 80' (Царукян Валерий ( 80') •Пейчинович Неманья•Акбашев Роман • 31'Дмитриев Олег 80' (Суслов Кирилл ( 80') •Мендель Андрей•Магаль Руслан•Максимов Максим 82' (Разборов Андрей ( 82') •Аппаев Хызыр
30 апреля.
Протокол игры
Опарин Михаил • Феррейра Херман 37' • 61'Кичин Валерий • 30'Глушков Никита Андреевич 64' ( Лапшов Иван ( 64') • Зотов Александр 76' ( Саная Анзор ( 76' ) • 86'Шакуро Павел 55' ( Марков Николай ( 55') • Ланин Олег • Раздорских Никита • 74'Бевеев Мингиян • 83'Иванов Егор 76' ( Канаплин Александр ( 76') • Окладников Андрей 54' ( Молтенинов Илья ( 54' ) 79'
Запасные: Ломакин Александр • Гыстаров Расул • Масловский Александр • Желнин Аркадий • Ребров Дмитрий • Рукас Андрюс
Мамин Алексей • Смирнов Александр • Аюкин Руслан • 11'Куликов Александр • Бадртдинов Ильнур • 86'Кириллов Юрий 63' ( Свежов Виктор ( 63') • Воронин Евгений 74' ( Игнатенко Владислав ( 74') • Калугин Олег 68' 73' ( Казимир Михаил ( 73') • Пальцев Валентин • Янушковский Роман 69' ( Лопатин Даниил ( 69' ) • 87'Замалиев Наиль
Запасные: Потапов Лев • Daniil Arzhevitin • Морозов Сергей
30 апреля.