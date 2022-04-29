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ФНЛ - Первый дивизион

Тренер «Оренбурга»: Хочу вернуть команду в РПЛ

29 Апреля 2022 • 12:41 Комментировать

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с журналистами признался, что хочет вернуть команду в элитный дивизион.

Личка сказал «Матч ТВ», что он уже два года работает в «Оренбурге» для того, чтобы вернуть команду в РПЛ. Чешский специалист отметил, что в России очень высокий уровень футбола, хотя в ближайшее время его качество сильно просядет из-за того, что большинство иностранных игроков уедут в другие чемпионаты.

Напомним, что на данный момент футболисты «Оренбурга» под шефством Лички занимают уверенную первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Российская Премьер-Лига Фнл Оренбург Марцел Личка
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