Тренер «Оренбурга»: Хочу вернуть команду в РПЛ

Наставник «Оренбурга» Марцел Личка в разговоре с журналистами признался, что хочет вернуть команду в элитный дивизион.

Личка сказал «Матч ТВ», что он уже два года работает в «Оренбурге» для того, чтобы вернуть команду в РПЛ. Чешский специалист отметил, что в России очень высокий уровень футбола, хотя в ближайшее время его качество сильно просядет из-за того, что большинство иностранных игроков уедут в другие чемпионаты.

Напомним, что на данный момент футболисты «Оренбурга» под шефством Лички занимают уверенную первую строчку в турнирной таблице ФНЛ.