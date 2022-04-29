Точилин об уходе из «Олимпа-Долгопрудного»: Никаких конфликтов не было

Уже бывший наставник «Олимпа-Долгопрудного» Александр Точилин рассказал журналистам подробности своего ухода из подмосковной команды.

Точилин сказал «Спорт-Экспрессу», что он действительно покинул клуб из Долгопрудного, но какие-то подробности по этому поводу он давать не будет. Специалист отметил, что никаких конфликтов между ним и руководством клуба не было, так что причины для ухода были совершенно другими.

Напомним, что Александр Точилин покинул пост главного тренера «Олимпа-Долгопрудного». Подмосковная команда на данный момент занимает лишь 15-ю позицию в подэлитном дивизионе.