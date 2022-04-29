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ФНЛ - Первый дивизион

Точилин об уходе из «Олимпа-Долгопрудного»: Никаких конфликтов не было

29 Апреля 2022 • 11:59 Комментировать

Уже бывший наставник «Олимпа-Долгопрудного» Александр Точилин рассказал журналистам подробности своего ухода из подмосковной команды.

Точилин сказал «Спорт-Экспрессу», что он действительно покинул клуб из Долгопрудного, но какие-то подробности по этому поводу он давать не будет. Специалист отметил, что никаких конфликтов между ним и руководством клуба не было, так что причины для ухода были совершенно другими.

Напомним, что Александр Точилин покинул пост главного тренера «Олимпа-Долгопрудного». Подмосковная команда на данный момент занимает лишь 15-ю позицию в подэлитном дивизионе.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Фнл Олимп-Долгопрудный
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