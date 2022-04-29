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ФНЛ - Первый дивизион

«Алания» нашла стадион для выступления в РПЛ

29 Апреля 2022 • 11:49 Комментировать

Глава пресс-службы «Алании» Константин Дзиваев рассказал журналистам о том, где команда из Владикавказа будет играть, если выйдет в РПЛ.

Дзиваев сказал «Спорт-Экспрессу», что сначала нужно попасть в топ-4 для того, чтобы рассуждать на тему выхода в РПЛ. Руководитель пресс-службы отметил, что «Алания» уже договорилась с «Ахмат Ареной», где команда планирует играть в РПЛ. Дзиваев добавил, что, возможно, руководители лиги пойдут навстречу клубу и разрешат «Алании» играть на этом стадионе.

Напомним, что на данный момент футболисты «Алании» под руководством Спартака Гогниева занимают пятую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Российская Премьер-Лига Фнл Ахмат Арена
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