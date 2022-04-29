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ФНЛ - Первый дивизион

«Олимп-Долгопрудный» остался без главного тренера

29 Апреля 2022 • 11:35 Комментировать

Руководители «Олимпа-Долгопрудного» приняли решение освободить Александра Точилина от должности главного тренера подмосковной команды.

По информации «Матч ТВ», подобное решение было принято в связи с тем, что концепция развития клуба была изменена, так что с Точилиным пришлось расстаться. Напомним, что специалист возглавил команду из Долгопрудного этой зимой. До этого из «Олимпа-Долгопрудного» также ушли тренеры Александр Гришин и Дмитрий Тяпушкин.

На данный момент «Олимп-Долгопрудный» сражается за сохранение прописки в подэлитном дивизионе. Команда занимает 15-ю строчку в турнирной таблице ФНЛ.

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Евро-Футбол.Ру,
Александр Точилин Фнл Олимп-Долгопрудный
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