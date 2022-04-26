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ФНЛ - Первый дивизион

Григорян: Над Гогниевым вся первая лига ржёт, а он взял и выбил «Зенит» из Кубка

26 Апреля 2022 • 13:53 Комментировать (1)

Экс-тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян высказался по поводу главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева.

Григорян в программе «Есть тема!» сказал, что вся первая лига смеялась над Гогниевым, который постоянно выдаёт безумные пресс-конференции и при стандартных положениях выстраивает какие-то паровозики-маравозики. Тренер отметил, что все смеялись над наставником «Алании», а ведь именно со стандарта владикавказцы сравняли счёт в концовке матча с «Зенитом» и выбили команду Семака из Кубка.

Напомним, что по пенальти «Алания» обыграла питерский клуб и вышла в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Алания Спартак Гогниев Фнл Александр Григорян
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