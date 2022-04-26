Григорян: Над Гогниевым вся первая лига ржёт, а он взял и выбил «Зенит» из Кубка

Экс-тренер «СКА-Хабаровска» Александр Григорян высказался по поводу главного тренера владикавказской «Алании» Спартака Гогниева.

Григорян в программе «Есть тема!» сказал, что вся первая лига смеялась над Гогниевым, который постоянно выдаёт безумные пресс-конференции и при стандартных положениях выстраивает какие-то паровозики-маравозики. Тренер отметил, что все смеялись над наставником «Алании», а ведь именно со стандарта владикавказцы сравняли счёт в концовке матча с «Зенитом» и выбили команду Семака из Кубка.

Напомним, что по пенальти «Алания» обыграла питерский клуб и вышла в полуфинал Кубка России, где сыграет с «Динамо».