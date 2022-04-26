Григорян восхитился работой тренера «Енисея»

Известный российский специалист Александр Григорян восхитился работой тренера красноярского «Енисея» Вадима Гаранина.

Григорян в эфире программы «Есть тема!» на «Матч ТВ» сказал, что он 14 лет работал в первом дивизионе, но никогда не видел такого явления, чтобы 51-летний мужик, без новых игроков и новомодных планшетов, сумел выстроить такую роскошную командную игру. Тренер отметил, что «Енисей» раздавил «Рубин» в Кубке России уже к 30-й минуте.

Напомним, что красноярская команда в четвертьфинале Кубка России обыграла «Рубин» со счётом 3:1. В полуфинале «Енисей» сыграет со «Спартаком».