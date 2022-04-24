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ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей» приблизил «Ротор» к вылету из ФНЛ

24 Апреля 2022 • 18:24 Комментировать
Ротор
2:3
Енисей
окончен

«Енисей» в напряжённом матче 34-го тура Футбольной национальной лиги сумел переиграть волгоградский «Ротор» (3:2) на выезде.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте Виталием Шаховым, на это «Енисей» ответил мячами Никиты Глушкова, Николая Маркова и автоголом Андреа Чуканова.

Последний гол в матче забил Бека Кавтарадзе, но это не помогло волгоградцам.

«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 59-ю очками, «Ротор» находится на 18-м месте с 30-ю баллами. Отставание от спасительной 16-й строчки составляет семь зачётных баллов.

Протокол игры  
Ротор 2:3Енисей
(1:0) Шахов Виталий12'   
  56'Глушков Никита Андреевич (1:1)
  58'Марков Николай (1:2)
  68'Чуканов Андреа (1:3)
(2:3) Кавтарадзе Бека80'   
Терновский ДмитрийШахов ВиталийПелих Данил  74' (Голосов Илья (  74') Макаров СергейДудиев АсланМартынов Илья   17'Чуканов Андреа  77' (Школик Игорь (  77') Кипиани Николай  74' (Абдуллаев Исламитдин (  74') Серченков Сергей  77' (Кавтарадзе Бека (  77') Махатадзе Георгий   90'Минаев Роман
Запасные: Бериашвили ИльяСлепов СергейОбухов Игорь
Опарин МихаилМасловский Александр  46' (Марков Николай (  46') Феррейра ХерманКичин Валерий   23'Раздорских Никита  83' (Канаплин Александр (  83') Зотов АлександрЛанин ОлегБевеев МингиянОкладников Андрей  46' (Глушков Никита Андреевич (  46') Саная Анзор  64' (Молтенинов Илья (  64') Иванов Егор  46' (Ломакин Александр (  46')
Запасные: Гыстаров РасулРебров ДмитрийЛапшов ИванСамойлов ДенисРукас АндрюсШакуро ПавелРукас Томас
24 апреля.

 

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окончен Оренбург 0:0 Алания 1.80 3.80 4.30
окончен Ротор 2:3 Енисей 3.00 3.30 2.40
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