«Енисей» приблизил «Ротор» к вылету из ФНЛ

«Енисей» в напряжённом матче 34-го тура Футбольной национальной лиги сумел переиграть волгоградский «Ротор» (3:2) на выезде.

Счёт в матче был открыт на 12-й минуте Виталием Шаховым, на это «Енисей» ответил мячами Никиты Глушкова, Николая Маркова и автоголом Андреа Чуканова.

Последний гол в матче забил Бека Кавтарадзе, но это не помогло волгоградцам.

«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 59-ю очками, «Ротор» находится на 18-м месте с 30-ю баллами. Отставание от спасительной 16-й строчки составляет семь зачётных баллов.