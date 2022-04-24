«Енисей» приблизил «Ротор» к вылету из ФНЛ

«Енисей» в напряжённом матче 34-го тура Футбольной национальной лиги сумел переиграть волгоградский «Ротор» (3:2) на выезде.
Счёт в матче был открыт на 12-й минуте Виталием Шаховым, на это «Енисей» ответил мячами Никиты Глушкова, Николая Маркова и автоголом Андреа Чуканова.
Последний гол в матче забил Бека Кавтарадзе, но это не помогло волгоградцам.
«Енисей» занимает четвёртое место в турнирной таблице с 59-ю очками, «Ротор» находится на 18-м месте с 30-ю баллами. Отставание от спасительной 16-й строчки составляет семь зачётных баллов.
Протокол игры
|(1:0) Шахов Виталий12'
|56'Глушков Никита Андреевич (1:1)
|58'Марков Николай (1:2)
|68'Чуканов Андреа (1:3)
|(2:3) Кавтарадзе Бека80'
Терновский Дмитрий•Шахов Виталий•Пелих Данил 74' (Голосов Илья ( 74') •Макаров Сергей•Дудиев Аслан•Мартынов Илья • 17'Чуканов Андреа 77' (Школик Игорь ( 77') •Кипиани Николай 74' (Абдуллаев Исламитдин ( 74') •Серченков Сергей 77' (Кавтарадзе Бека ( 77') •Махатадзе Георгий • 90'Минаев Роман
Запасные: Бериашвили Илья•Слепов Сергей•Обухов Игорь
Опарин Михаил•Масловский Александр 46' (Марков Николай ( 46') •Феррейра Херман•Кичин Валерий • 23'Раздорских Никита 83' (Канаплин Александр ( 83') •Зотов Александр•Ланин Олег•Бевеев Мингиян•Окладников Андрей 46' (Глушков Никита Андреевич ( 46') •Саная Анзор 64' (Молтенинов Илья ( 64') •Иванов Егор 46' (Ломакин Александр ( 46')
24 апреля.