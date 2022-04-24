Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Алания» не забила пенальти и не смогла обыграть лидера ФНЛ

24 Апреля 2022 • 16:57 Комментировать
Оренбург
0:0
Алания
окончен

Сегодня, 24 апреля, состоялся матч 34-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Оренбург» сумел выстоять в матче против «Алании».

Встреча завершилась нулевой ничьей, хотя у гостевой команды были шансы на взятие ворот. Самая большая возможность была у Давида Кобесова, но его удар с пенальти парировал Алексей Кеняйкин.

На 68-й минуте гостевая команда осталась в меньшинстве – за вторую жёлтую карточку с поля был изгнан Давид Шавлохов.

«Оренбург» остался на первом месте с 69 очкам, отрыв от второй позиции составляет семь баллов. «Алания», «СКА-Хабаровск» и «Енисей» имею по 56 очков и ведут борьбу за попадание как напрямую в РПЛ, так и за зону стыковых матчей по остаточному принципу.

Протокол игры  
Оренбург 0:0Алания
Кеняйкин АлексейОйеволе Адессойе  73' (Корян Аршак (  73') Аюпов ТимурПолуяхтов ВладимирМалых Андрей   10'Сиваков МихаилСычевой Владимир  79' (Ковалёв Юрий (  79') Капленко КириллТитков Николай   70'  73' (Шаболин Артём (  73') Стаматов Матео   63'Фамейе Джоэль
Запасные: Хотулёв ДанилаВасильев Дмитрий IIIГошев ЕвгенийПрудников НиколайСысуев НиколайПеченин Кирилл
Солдатенко РостиславБутаев Аллон   61'Шавлохов Давид   28'   66'Багаев АланЗасеев Азамат   54'  64' (Цараев Алан (  64') Кобесов Давид  59' (Машуков Ислам (  59'Кочиев Хетаг  67') Хугаев АланХабалов АланХосонов Хетаг   6'Гурциев Батраз   33'  59' (Хадарцев Батраз (  59') Хубулов Владимир  59' (Гиоргобиани Николай (  59')
Запасные: Сосранов РустамГригорьев ДаниилКобесов ДмитрийКокоев БатрадзЭльдарушев Абу-СаидТатаев Алексей II
24 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Алания Оренбург
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Оренбург 0:0 Алания 1.90 3.50 3.90
Идет 67 минута Ротор 1:2 Енисей 2.65 3.15 2.65
Все матчи
Новости
Сегодня, 24 Апреля
16:57 · Россия. ФНЛ
«Алания» не забила пенальти и не смогла обыграть лидера ФНЛ
15:33 · Россия. ФНЛ
«Ротор» — «Енисей»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:2
14:30 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» — «Алания»: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
11:18 · Россия. ФНЛ
Экс-игрок ЦСКА может возглавить «Олимп-Долгопрудный»
10:48 · Россия. ФНЛ
«Велес» остался без главного тренера
23 Апреля
19:56 · Россия. ФНЛ
«Балтика» вернулась в борьбу за четвёртое место, обыграв «СКА-Хабаровск»
19:13 · Россия. ФНЛ
Во время матча «Волна» - «Тверь» в ФНЛ-2 игроки гостей упали со скамейки запасных видео
18:01 · Россия. ФНЛ
«Факел» догнал «Торпедо», «Металлург» ещё борется
17:12 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» притормозил «Торпедо», «Спартак-2» вырвал победу
16:00 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» разгромно проиграл «Кубани»
15:30 · Россия. ФНЛ
«Факел» — «Олимп-Долгопрудный»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
14:30 · Россия. ФНЛ
«КАМАЗ» — «Торпедо» Москва: составы, прямая трансляция и онлайн - 0:0
14:07 · Россия. ФНЛ
34-й тур ФНЛ начался с ожидаемой победы «Томи» над «Текстильщиком»
21 Апреля
21:52 · Россия. ФНЛ
У «Енисея» новый тренер
19 Апреля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Команда «КраСава» больше не сможет тренироваться в Новогорске
Все новости
Рекомендуем