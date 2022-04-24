«Алания» не забила пенальти и не смогла обыграть лидера ФНЛ

Сегодня, 24 апреля, состоялся матч 34-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Оренбург» сумел выстоять в матче против «Алании».
Встреча завершилась нулевой ничьей, хотя у гостевой команды были шансы на взятие ворот. Самая большая возможность была у Давида Кобесова, но его удар с пенальти парировал Алексей Кеняйкин.
На 68-й минуте гостевая команда осталась в меньшинстве – за вторую жёлтую карточку с поля был изгнан Давид Шавлохов.
«Оренбург» остался на первом месте с 69 очкам, отрыв от второй позиции составляет семь баллов. «Алания», «СКА-Хабаровск» и «Енисей» имею по 56 очков и ведут борьбу за попадание как напрямую в РПЛ, так и за зону стыковых матчей по остаточному принципу.
Протокол игры
Кеняйкин Алексей•Ойеволе Адессойе 73' (Корян Аршак ( 73') •Аюпов Тимур•Полуяхтов Владимир•Малых Андрей • 10'Сиваков Михаил•Сычевой Владимир 79' (Ковалёв Юрий ( 79') •Капленко Кирилл•Титков Николай 70' 73' (Шаболин Артём ( 73') •Стаматов Матео • 63'Фамейе Джоэль
Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон • 61'Шавлохов Давид 28' • 66'Багаев Алан•Засеев Азамат 54' 64' (Цараев Алан ( 64') •Кобесов Давид 59' (Машуков Ислам ( 59'•Кочиев Хетаг 67') •Хугаев Алан•Хабалов Алан•Хосонов Хетаг • 6'Гурциев Батраз 33' 59' (Хадарцев Батраз ( 59') •Хубулов Владимир 59' (Гиоргобиани Николай ( 59')
24 апреля.