«Алания» не забила пенальти и не смогла обыграть лидера ФНЛ

Сегодня, 24 апреля, состоялся матч 34-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Оренбург» сумел выстоять в матче против «Алании».

Встреча завершилась нулевой ничьей, хотя у гостевой команды были шансы на взятие ворот. Самая большая возможность была у Давида Кобесова, но его удар с пенальти парировал Алексей Кеняйкин.

На 68-й минуте гостевая команда осталась в меньшинстве – за вторую жёлтую карточку с поля был изгнан Давид Шавлохов.

«Оренбург» остался на первом месте с 69 очкам, отрыв от второй позиции составляет семь баллов. «Алания», «СКА-Хабаровск» и «Енисей» имею по 56 очков и ведут борьбу за попадание как напрямую в РПЛ, так и за зону стыковых матчей по остаточному принципу.