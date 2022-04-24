Экс-игрок ЦСКА может возглавить «Олимп-Долгопрудный»

Экс-футболист московского ЦСКА и «Томи» Денис Евсиков может стать новым главным тренером клуба «Олимп-Долгопрудный», который выступает в ФНЛ.

По информации «Матч ТВ», 41-летний специалист должен в ближайшее время стать новым тренером «Олимпа-Долгопрудного». На посту главного тренера Евсиков должен сменить Александра Гришина, который недавно был отстранён от руководства командой. Стоит отметить, что до этого Евсиков работал в «Строгино», «Коломне» и молодёжной команде «Химок».

На данный момент «Олимп-Долгопрудный» занимает в подэлитном дивизионе 16-ю строчку в турнирной таблице.