Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

У «Енисея» новый тренер

21 Апреля 2022 • 21:52 Комментировать
Ротор
...
Енисей
3.10 3.40 2.30
24.04 16:00

У красноярского «Енисея» новый тренер, им стал Александр Алфёров. О назначении 59-летнего специалиста сообщила пресс-служба сибирского клуба, который пробился в полуфинал Кубка России, где сразится с московским «Спартаком». Ранее «Енисей» расправился в текущем розыгрыше Кубка России с такими клубами, как московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Контракт с Алфёровым будет действовать до конца сезона. Для него это является возвращением на должность наставника клуба после того, как он был уволен с него годом ранее, в июне 2021 года. Его сменил Виктор Тренёв, но и ему не удалось закрепиться в должности.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Енисей Александр Алферов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
РОТОР ЕНИСЕЙ
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 21 Апреля
21:52 · Россия. ФНЛ
У «Енисея» новый тренер
19 Апреля
18:05 · Россия. Премьер-лига
Команда «КраСава» больше не сможет тренироваться в Новогорске
17 Апреля
16:00 · Россия. ФНЛ
«Оренбург» вырвал победу в голевой перестрелке со «Спартаком-2»
13:32 · Россия. ФНЛ
«Спартак-2» — «Оренбург»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:3
16 Апреля
20:58 · Россия. ФНЛ
«Кубань» в большинстве победила «Акрон» и увеличила отрыв от зоны вылета на шесть очков
17:50 · Россия. ФНЛ
«Алания» прервала серию из двух поражений подряд, обыграв «Томь
16:55 · Россия. ФНЛ
«Краснодар-2» одержал волевую победу над КАМАЗом
15:30 · Россия. ФНЛ
«Алания» — «Томь»: составы, прямая трансляция и онлайн - 3:0
15:29 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ
15:28 · Россия. ФНЛ
«Факел» на выезде разгромил «Текстильщик», забив пять мячей
15:28 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» на выезде победил «Велес» и покинул зону вылета
13:59 · Россия. ФНЛ
«Енисей» обыграл «Нефтехимик» и продолжил борьбу за попадание в РПЛ
13:30 · Россия. ФНЛ
«Торпедо» Москва — «Ротор»: составы, прямая трансляция и онлайн - 1:0
11:30 · Россия. ФНЛ
«Енисей» — «Нефтехимик»: составы, прямая трансляция и онлайн - 2:0
09:58 · Россия. ФНЛ
«СКА-Хабаровск» переиграл аутсайдера ФНЛ
Все новости
Рекомендуем