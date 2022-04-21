У «Енисея» новый тренер

У красноярского «Енисея» новый тренер, им стал Александр Алфёров. О назначении 59-летнего специалиста сообщила пресс-служба сибирского клуба, который пробился в полуфинал Кубка России, где сразится с московским «Спартаком». Ранее «Енисей» расправился в текущем розыгрыше Кубка России с такими клубами, как московский «Локомотив» и казанский «Рубин».

Контракт с Алфёровым будет действовать до конца сезона. Для него это является возвращением на должность наставника клуба после того, как он был уволен с него годом ранее, в июне 2021 года. Его сменил Виктор Тренёв, но и ему не удалось закрепиться в должности.