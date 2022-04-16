«Кубань» в большинстве победила «Акрон» и увеличила отрыв от зоны вылета на шесть очков

В матче 33-го тура ФНЛ «Кубань» в Краснодаре одержала победу над «Акроном» (2:0).
Гости остались в меньшинстве уже на 20-й минуте встречи. 22-летний защитник тольяттинской команды получил желтую карточку сначала на 6-й минуте, затем вторую карточку получил на 20-й минуте, и она оказалась красной.
Во втором тайме футболисты краснодарской команды воспользовались численным преимуществом. Сначала гол на 77-й минуте забил Максим Сидоров, на 83-й минуте точку в матче поставил Азамат Гурфов.
«Кубань» одержала вторую победу подряд и набрала 40 очков. Команда располагается на 14-м месте и теперь отставание от зоны вылета из ФНЛ составляет шесть очков. «Акрон» с 48 очками находится в середине турнирной таблицы.
Протокол игры
|(1:0) Сидоров Максим77'
|(2:0) Гурфов Азамат83'
Нестеренко Юрий•Эдиев Исмаил•Хомуха Иван 46' (Маркин Михаил ( 46') •Большаков Кирилл•Рыбин Алексей•Сидоров Максим•Гурфов Азамат•Лаук Максим 58' 81' (Козлов Андрей ( 81') •Петров Илья 61' (Карев Вадим ( 61') •Сапета Александр•Абдоков Нури 69' (Кулишев Артём ( 69')
Волков Сергей•Килин Антон•Рогач Иван•Зуев Илья•Чистяков Никита 84' (Босов Александр ( 84') •Бойцов Ефим 6' • 20'Палиенко Максим 85' (Делькин Артём ( 85') •Ефремов Дмитрий 60' (Потапов Андрей ( 60') •Азаров Владимир 60' (Сасин Дмитрий ( 60' ) • 84'Чудин Иван•Базелюк Константин 77' (Гираев Карим ( 77')
Запасные: Кожедуб Святослав•Магомедов Алил•Vladimir Marukhin
16 апреля.