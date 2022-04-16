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ФНЛ - Первый дивизион

«Кубань» в большинстве победила «Акрон» и увеличила отрыв от зоны вылета на шесть очков

16 Апреля 2022 • 20:58 Комментировать
ФК Кубань
2:0
Акрон
окончен

В матче 33-го тура ФНЛ «Кубань» в Краснодаре одержала победу над «Акроном» (2:0).

Гости остались в меньшинстве уже на 20-й минуте встречи. 22-летний защитник тольяттинской команды получил желтую карточку сначала на 6-й минуте, затем вторую карточку получил на 20-й минуте, и она оказалась красной.

Во втором тайме футболисты краснодарской команды воспользовались численным преимуществом. Сначала гол на 77-й минуте забил Максим Сидоров, на 83-й минуте точку в матче поставил Азамат Гурфов.

«Кубань» одержала вторую победу подряд и набрала 40 очков. Команда располагается на 14-м месте и теперь отставание от зоны вылета из ФНЛ составляет шесть очков. «Акрон» с 48 очками находится в середине турнирной таблицы.

Протокол игры  
ФК Кубань 2:0Акрон
(1:0) Сидоров Максим77'   
(2:0) Гурфов Азамат83'   
Нестеренко ЮрийЭдиев ИсмаилХомуха Иван  46' (Маркин Михаил (  46') Большаков КириллРыбин АлексейСидоров МаксимГурфов АзаматЛаук Максим   58'  81' (Козлов Андрей (  81') Петров Илья  61' (Карев Вадим (  61') Сапета АлександрАбдоков Нури  69' (Кулишев Артём (  69')
Запасные: Поплевченков АртёмКармаев НикитаГрицаенко АлексейСаркисов АртурGeorgiy MeskhiКлимович Андрей
Волков СергейКилин АнтонРогач ИванЗуев ИльяЧистяков Никита  84' (Босов Александр (  84') Бойцов Ефим   6'   20'Палиенко Максим  85' (Делькин Артём (  85') Ефремов Дмитрий  60' (Потапов Андрей (  60') Азаров Владимир  60' (Сасин Дмитрий (  60'   84') Чудин ИванБазелюк Константин  77' (Гираев Карим (  77')
Запасные: Кожедуб СвятославМагомедов АлилVladimir Marukhin
16 апреля.

 

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окончен Алания 3:0 Томь 1.38 4.90 8.00
окончен ФК Кубань 2:0 Акрон
17.04  14:00 Спартак-2 ... Оренбург 4.80 3.55 1.72
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