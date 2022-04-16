«Кубань» в большинстве победила «Акрон» и увеличила отрыв от зоны вылета на шесть очков

В матче 33-го тура ФНЛ «Кубань» в Краснодаре одержала победу над «Акроном» (2:0).

Гости остались в меньшинстве уже на 20-й минуте встречи. 22-летний защитник тольяттинской команды получил желтую карточку сначала на 6-й минуте, затем вторую карточку получил на 20-й минуте, и она оказалась красной.

Во втором тайме футболисты краснодарской команды воспользовались численным преимуществом. Сначала гол на 77-й минуте забил Максим Сидоров, на 83-й минуте точку в матче поставил Азамат Гурфов.

«Кубань» одержала вторую победу подряд и набрала 40 очков. Команда располагается на 14-м месте и теперь отставание от зоны вылета из ФНЛ составляет шесть очков. «Акрон» с 48 очками находится в середине турнирной таблицы.