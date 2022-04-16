«Алания» прервала серию из двух поражений подряд, обыграв «Томь

В матче 33-го тура ФНЛ «Алания» на своем поле уверенно победила «Томь» со счетом 3:0.
В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Зато во втором тайме сразу три мяча побывали в сетке ворота гостей. Сначала на 56-й минуте счет открыл Ислам Машуков. На 66-й минуте преимущество до двух мячей увеличил Батраз Хадарцев, а еще через три минуты счет до крупного довел Батраз Гурциев.
«Алания» прервала серию из двух поражений и набрала 55 очков. Команда из Владикавказа продолжает бороться за выход в Российскую премьер-лигу. Отставание от зоны стыковых матчей составляет одно очко.
«Томь» располагается в середине турнирной таблице, обезопасив себя от вылета. Команда из Томска с 41 очком находится на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.
Протокол игры
|(1:0) Машуков Ислам56'
|(2:0) Хадарцев Батраз66'
|(3:0) Гурциев Батраз69'
Солдатенко Ростислав•Бутаев Аллон•Шавлохов Давид•Багаев Алан•Засеев Азамат 77' (Дзахов Давид ( 77') •Кобесов Давид 58' (Цараев Алан ( 58') •Хугаев Алан•Гиоргобиани Николай 58' (Хубулов Владимир ( 58') •Хабалов Алан 71' (Кобесов Дмитрий ( 71') •Гурциев Батраз•Машуков Ислам 58' (Хадарцев Батраз ( 58')
Арапов Дмитрий•Абрамов Артём 65' (Першин Юрий ( 65') •Почивалин Валерий•Савиных Данил • 54'Кубышкин Илья•Дуарте Дениш•Гордюшенко Астемир 78' (Vladislav Feshchenko ( 78') •Коробов Никита•Зуйков Сергей•Галаджан Артём 65' (Корж Константин ( 65') •Кудряшов Павел 46' (Кирсанов Никита ( 46')
16 апреля.