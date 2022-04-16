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ФНЛ - Первый дивизион

«Алания» прервала серию из двух поражений подряд, обыграв «Томь

16 Апреля 2022 • 17:50 Комментировать
Алания
3:0
Томь
окончен

В матче 33-го тура ФНЛ «Алания» на своем поле уверенно победила «Томь» со счетом 3:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Зато во втором тайме сразу три мяча побывали в сетке ворота гостей. Сначала на 56-й минуте счет открыл Ислам Машуков. На 66-й минуте преимущество до двух мячей увеличил Батраз Хадарцев, а еще через три минуты счет до крупного довел Батраз Гурциев.

«Алания» прервала серию из двух поражений и набрала 55 очков. Команда из Владикавказа продолжает бороться за выход в Российскую премьер-лигу. Отставание от зоны стыковых матчей составляет одно очко.

«Томь» располагается в середине турнирной таблице, обезопасив себя от вылета. Команда из Томска с 41 очком находится на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.

Протокол игры  
Алания 3:0Томь
(1:0) Машуков Ислам56'   
(2:0) Хадарцев Батраз66'   
(3:0) Гурциев Батраз69'   
Солдатенко РостиславБутаев АллонШавлохов ДавидБагаев АланЗасеев Азамат  77' (Дзахов Давид (  77') Кобесов Давид  58' (Цараев Алан (  58') Хугаев АланГиоргобиани Николай  58' (Хубулов Владимир (  58') Хабалов Алан  71' (Кобесов Дмитрий (  71') Гурциев БатразМашуков Ислам  58' (Хадарцев Батраз (  58')
Запасные: Сосранов РустамDaniil GrigorjevКочиев ХетагКокоев БатрадзЭльдарушев Абу-СаидBogiev Mirianovich
Арапов ДмитрийАбрамов Артём  65' (Першин Юрий (  65') Почивалин ВалерийСавиных Данил   54'Кубышкин ИльяДуарте ДенишГордюшенко Астемир  78' (Vladislav Feshchenko (  78') Коробов НикитаЗуйков СергейГаладжан Артём  65' (Корж Константин (  65') Кудряшов Павел  46' (Кирсанов Никита (  46')
Запасные: Полетаев ВладиславСтанисавлевич АлександарРадостев СемёнГоровых ДаниилКлимов Игорь
16 апреля.

 

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окончен Торпедо Москва 1:0 Ротор
окончен Краснодар-2 4:1 КАМАЗ
окончен Алания 3:0 Томь 1.38 4.90 8.00
Идет 84 минута ФК Кубань 2:0 Акрон
17.04  14:00 Спартак-2 ... Оренбург 4.80 3.55 1.72
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