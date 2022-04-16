«Алания» прервала серию из двух поражений подряд, обыграв «Томь

В матче 33-го тура ФНЛ «Алания» на своем поле уверенно победила «Томь» со счетом 3:0.

В первом тайме зрители не увидели забитых голов. Зато во втором тайме сразу три мяча побывали в сетке ворота гостей. Сначала на 56-й минуте счет открыл Ислам Машуков. На 66-й минуте преимущество до двух мячей увеличил Батраз Хадарцев, а еще через три минуты счет до крупного довел Батраз Гурциев.

«Алания» прервала серию из двух поражений и набрала 55 очков. Команда из Владикавказа продолжает бороться за выход в Российскую премьер-лигу. Отставание от зоны стыковых матчей составляет одно очко.

«Томь» располагается в середине турнирной таблице, обезопасив себя от вылета. Команда из Томска с 41 очком находится на 13-й строчке в турнирной таблице ФНЛ.