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ФНЛ - Первый дивизион

«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ

16 Апреля 2022 • 15:29 Комментировать
Торпедо Москва
1:0
Ротор
окончен

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на своем поле оказалось сильнее «Ротора» со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес точный удар форварда Мухаммад Султонов на 29-й минуте встречи.

«Торпедо» набрало 61 очко и по-прежнему располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. «Ротор» с 30 очками занимает 18-е место, и находится в семи очках от зоны спасения от вылета из ФНЛ.

Протокол игры  
Торпедо Москва 1:0Ротор
(1:0) Султонов Мухаммад29'   
Ботнарь ВиталийСамсонов Артём ВладимировичКожемякин ОлегШумских АлексейНетфуллин РавильПрошкин ЕгорСултонов Мухаммад  45' (Абдрашитов Тимур (  45') Померко АлексейЕнин ИванЛебеденко ИгорьЛаптев Денис
Запасные: Рязанцев АлександрСедько ПавелДорохов ЕгорЕлисеев ИльяДовбня АлександрКалмыков АмурПолубояринов ДанилОрехов Александр
Терновский ДмитрийМакаров СергейДудиев АсланПелих Данил   9'  16' (Слепов Сергей (  16') Бериашвили Илья   53'Шахов Виталий   39'Мартынов ИльяЧуканов АндреаСерченков Сергей   34'  46' (Ташаев Александр (  46') Кипиани НиколайМахатадзе Георгий
Запасные: Школик ИгорьРепин НикитаКавтарадзе БекаАбдуллаев ИсламитдинГолосов Илья
16 апреля.

 

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окончен Енисей 2:0 Нефтехимик 1.89 3.40 4.00
окончен Велес Москва 0:2 Волгарь 2.18 3.15 3.40
окончен Текстильщик 0:5 Факел 6.20 3.85 1.54
окончен Торпедо Москва 1:0 Ротор 1.55 3.90 6.00
окончен Краснодар-2 4:1 КАМАЗ 2.41 3.15 2.95
Идет 83 минута Алания 3:0 Томь 1.39 4.70 7.40
16.04  19:00 ФК Кубань ... Акрон 1.93 3.25 4.10
17.04  14:00 Спартак-2 ... Оренбург 4.80 3.55 1.72
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