«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на своем поле оказалось сильнее «Ротора» со счетом 1:0.
Победу хозяевам принес точный удар форварда Мухаммад Султонов на 29-й минуте встречи.
«Торпедо» набрало 61 очко и по-прежнему располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. «Ротор» с 30 очками занимает 18-е место, и находится в семи очках от зоны спасения от вылета из ФНЛ.
Протокол игры
|(1:0) Султонов Мухаммад29'
Ботнарь Виталий•Самсонов Артём Владимирович•Кожемякин Олег•Шумских Алексей•Нетфуллин Равиль•Прошкин Егор•Султонов Мухаммад 45' (Абдрашитов Тимур ( 45') •Померко Алексей•Енин Иван•Лебеденко Игорь•Лаптев Денис
Терновский Дмитрий•Макаров Сергей•Дудиев Аслан•Пелих Данил 9' 16' (Слепов Сергей ( 16') •Бериашвили Илья • 53'Шахов Виталий • 39'Мартынов Илья•Чуканов Андреа•Серченков Сергей 34' 46' (Ташаев Александр ( 46') •Кипиани Николай•Махатадзе Георгий
16 апреля.