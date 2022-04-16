«Торпедо» обыграло «Ротор» и осталось на 2-м месте в турнирной таблице ФНЛ

В матче 33-го тура Футбольной национальной лиги московское «Торпедо» на своем поле оказалось сильнее «Ротора» со счетом 1:0.

Победу хозяевам принес точный удар форварда Мухаммад Султонов на 29-й минуте встречи.

«Торпедо» набрало 61 очко и по-прежнему располагается на втором месте в турнирной таблице ФНЛ. «Ротор» с 30 очками занимает 18-е место, и находится в семи очках от зоны спасения от вылета из ФНЛ.