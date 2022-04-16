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ФНЛ - Первый дивизион

«Факел» на выезде разгромил «Текстильщик», забив пять мячей

16 Апреля 2022 • 15:28 Комментировать
Текстильщик
0:5
Факел
окончен

«Факел» в матче 33-го тура ФНЛ на выезде не оставил шансов «Текстильщику» (5:0).

Героем встречи стал 26-летний нападающий воронежского клуба Максим Максимов. Он оформил на свой счет покер (четыре гола). Еще один мяч забил Алихан Шаваев.

«Факел», по-прежнему ведет борьбу за попадание в Российскую премьер-лигу. После 33 матчей у команды из Воронежа в активе 59 очков и клуб занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» пребывает на дне турнирной таблице с 20 очками.

Протокол игры  
Текстильщик 0:5Факел
  12'Максимов Максим (0:1)
  20'Максимов Максим (0:2)
  29'Шаваев Алихан (0:3)
  51'Максимов Максим (0:4)
  76'Максимов Максим (0:5)
Смирнов Алексей СергеевичГорюшкин АлексейМалания ДиегоКарпов ВадимМакушкин АлексейХрипков АндрейШведюк Илья  82' (Вербин Егор (  82') Машуков Хачим  46' (Бачинский Максим (  46') Мосейчук Илья  38' (Стеклов Вадим (  38') Гогричиани Гоча   44'  83' (Хусаинов Дамир (  83') Шлёнкин Александр
Запасные: Сергеев ВикторМатвийчук СемёнМиронов АлександрСметанкин АлександрСидоров МаксимМаслов АлександрКосицин Сергей
Городовой АлексейНикитин Андрей ВладимировичДашаев АсланБрызгалов СергейЧеров Василий   38'  59' (Пейчинович Неманья (  59') Мастерной ВладиславШаваев Алихан   73'  75' (Файзуллин Дэнис (  75') Дядюн Владимир  59' (Разборов Андрей (  59') Акбашев Роман  67' (Магаль Руслан (  67') Мендель АндрейМаксимов Максим
Запасные: Смирнов МихаилЕщенко СергейКортнев ДмитрийЦарукян ВалерийШепилов Денис
16 апреля.

 

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окончен Енисей 2:0 Нефтехимик 1.89 3.40 4.00
окончен Велес Москва 0:2 Волгарь 2.18 3.15 3.40
окончен Текстильщик 0:5 Факел 6.20 3.85 1.54
окончен Торпедо Москва 1:0 Ротор 1.55 3.90 6.00
окончен Краснодар-2 4:1 КАМАЗ 2.41 3.15 2.95
Идет 83 минута Алания 3:0 Томь 1.39 4.70 7.40
16.04  19:00 ФК Кубань ... Акрон 1.93 3.25 4.10
17.04  14:00 Спартак-2 ... Оренбург 4.80 3.55 1.72
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