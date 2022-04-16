«Факел» на выезде разгромил «Текстильщик», забив пять мячей

«Факел» в матче 33-го тура ФНЛ на выезде не оставил шансов «Текстильщику» (5:0).

Героем встречи стал 26-летний нападающий воронежского клуба Максим Максимов. Он оформил на свой счет покер (четыре гола). Еще один мяч забил Алихан Шаваев.

«Факел», по-прежнему ведет борьбу за попадание в Российскую премьер-лигу. После 33 матчей у команды из Воронежа в активе 59 очков и клуб занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» пребывает на дне турнирной таблице с 20 очками.