«Факел» на выезде разгромил «Текстильщик», забив пять мячей

«Факел» в матче 33-го тура ФНЛ на выезде не оставил шансов «Текстильщику» (5:0).
Героем встречи стал 26-летний нападающий воронежского клуба Максим Максимов. Он оформил на свой счет покер (четыре гола). Еще один мяч забил Алихан Шаваев.
«Факел», по-прежнему ведет борьбу за попадание в Российскую премьер-лигу. После 33 матчей у команды из Воронежа в активе 59 очков и клуб занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» пребывает на дне турнирной таблице с 20 очками.
Протокол игры
|Текстильщик
|0:5
|Факел
|12'Максимов Максим (0:1)
|20'Максимов Максим (0:2)
|29'Шаваев Алихан (0:3)
|51'Максимов Максим (0:4)
|76'Максимов Максим (0:5)
Смирнов Алексей Сергеевич•Горюшкин Алексей•Малания Диего•Карпов Вадим•Макушкин Алексей•Хрипков Андрей•Шведюк Илья 82' (Вербин Егор ( 82') •Машуков Хачим 46' (Бачинский Максим ( 46') •Мосейчук Илья 38' (Стеклов Вадим ( 38') •Гогричиани Гоча 44' 83' (Хусаинов Дамир ( 83') •Шлёнкин Александр
Городовой Алексей•Никитин Андрей Владимирович•Дашаев Аслан•Брызгалов Сергей•Черов Василий 38' 59' (Пейчинович Неманья ( 59') •Мастерной Владислав•Шаваев Алихан 73' 75' (Файзуллин Дэнис ( 75') •Дядюн Владимир 59' (Разборов Андрей ( 59') •Акбашев Роман 67' (Магаль Руслан ( 67') •Мендель Андрей•Максимов Максим
16 апреля.