«Волгарь» на выезде победил «Велес» и покинул зону вылета

В матче 33-го тура ФНЛ «Велес» на свое поле потерпел поражение от аутсайдера лиги «Волгаря».
Победный и итоговый счет гости установили еще в первом тайме. Голы за астраханский клуб забивали Илья Стефанович и Артем Симонян.
Таким образом, благодаря этой победе «Волгарь» смог набрать 37 очков и подняться из зоны вылета сразу на 15-е спасительное место. «Велес» с 46 очками остался в середине турнирной таблицы
Протокол игры
|23'Стефанович Илья (0:1)
|37'Симонян Артём (0:2)
Косаревский Пётр•Прищепа Дмитрий•Майга Мамаду•Аденийй Самуэль•Кахидзе Александр•Вульфов Александр • 19'Кертанов Константин•Галоян Артур•Воробьёв Илья•Кабахидзе Владимир•Саркисян Геворк 55' (Джикия Темур ( 55')
16 апреля.