«Волгарь» на выезде победил «Велес» и покинул зону вылета

В матче 33-го тура ФНЛ «Велес» на свое поле потерпел поражение от аутсайдера лиги «Волгаря».

Победный и итоговый счет гости установили еще в первом тайме. Голы за астраханский клуб забивали Илья Стефанович и Артем Симонян.

Таким образом, благодаря этой победе «Волгарь» смог набрать 37 очков и подняться из зоны вылета сразу на 15-е спасительное место. «Велес» с 46 очками остался в середине турнирной таблицы