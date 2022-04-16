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ФНЛ - Первый дивизион

«Волгарь» на выезде победил «Велес» и покинул зону вылета

16 Апреля 2022 • 15:28 Комментировать
Велес Москва
0:2
Волгарь
окончен

В матче 33-го тура ФНЛ «Велес» на свое поле потерпел поражение от аутсайдера лиги «Волгаря».

Победный и итоговый счет гости установили еще в первом тайме. Голы за астраханский клуб забивали Илья Стефанович и Артем Симонян.

Таким образом, благодаря этой победе «Волгарь» смог набрать 37 очков и подняться из зоны вылета сразу на 15-е спасительное место. «Велес» с 46 очками остался в середине турнирной таблицы


Протокол игры  
Велес Москва 0:2Волгарь
  23'Стефанович Илья (0:1)
  37'Симонян Артём (0:2)
Косаревский ПётрПрищепа ДмитрийМайга МамадуАденийй СамуэльКахидзе АлександрВульфов Александр   19'Кертанов КонстантинГалоян АртурВоробьёв ИльяКабахидзе ВладимирСаркисян Геворк  55' (Джикия Темур (  55')
Запасные: Власов ДаниилFilip StamenkovicКузнецов АлексейКоротков АлександрМальцев РусланЕжков ДанилаЛогуа Ираклий
Смирнов ОлегЛоктионов РоманКозлов ДанилаМорозов ЕвгенийСимонян АртёмНосов Александр   53'Капленко НикитаПавлишин АлексейБаев АлексейСтефанович ИльяЮсупов Артём
Запасные: Печенкин НикитаЛесников ДмитрийДемьянов ВикторРащеня ИльяЯмпольский ВладиславПогосов АртёмКосарев Кирилл
16 апреля.

 

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окончен Енисей 2:0 Нефтехимик 1.89 3.40 4.00
окончен Велес Москва 0:2 Волгарь 2.18 3.15 3.40
окончен Текстильщик 0:5 Факел 6.20 3.85 1.54
окончен Торпедо Москва 1:0 Ротор 1.55 3.90 6.00
окончен Краснодар-2 4:1 КАМАЗ 2.41 3.15 2.95
Идет 83 минута Алания 3:0 Томь 1.39 4.70 7.40
16.04  19:00 ФК Кубань ... Акрон 1.93 3.25 4.10
17.04  14:00 Спартак-2 ... Оренбург 4.80 3.55 1.72
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