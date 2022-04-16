«СКА-Хабаровск» переиграл аутсайдера ФНЛ

Завершился первый субботний матч 33-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл аутсайдера липецкий «Металлург» (1:0).

Единственный гол во встрече забил Александр Гаглоев, реализовав пенальти.

Дзамболат Цаллагов мог удвоить счёт в добавленное ко второму тайму время, но гостей спасла штанга.

Победа позволила хабаровчанам приблизиться ко второму месту в турнирной таблице, отставание от московского «Торпедо» составляет два очка. Правда, «СКА-Хабаровск» имеет на две игры больше.

«Металлург» располагается на 19-м месте, от спасительного места (16-я позиция) команду отделяет девять очков.