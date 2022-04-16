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ФНЛ - Первый дивизион

«СКА-Хабаровск» переиграл аутсайдера ФНЛ

16 Апреля 2022 • 09:58 Комментировать
СКА-Хабаровск
1:0
Металлург Липецк
окончен

Завершился первый субботний матч 33-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл аутсайдера липецкий «Металлург» (1:0).

Единственный гол во встрече забил Александр Гаглоев, реализовав пенальти.

Дзамболат Цаллагов мог удвоить счёт в добавленное ко второму тайму время, но гостей спасла штанга.

Победа позволила хабаровчанам приблизиться ко второму месту в турнирной таблице, отставание от московского «Торпедо» составляет два очка. Правда, «СКА-Хабаровск» имеет на две игры больше.

«Металлург» располагается на 19-м месте, от спасительного места (16-я позиция) команду отделяет девять очков.

Протокол игры  
СКА-Хабаровск 1:0Металлург Липецк
(1:0) Гаглоев Александр9'   
Сугробов ВладимирИллой-Айет Владис-ЭммерсонМануйлов Роман   87'Денисов АлександрФомин Денис  69' (Тихонов Михаил (  69') Мартусевич МаксимКвеквескири Ираклий   24'Цаллагов ДзамболатГаглоев Александр  74' (Алиев Камран (  74'   80') Караев Давид  63' (Барков Дмитрий (  63'   65') Гонгадзе Георгий
Запасные: Дмитриев Максим IIЯгьяев МагомеднабиСамок СергейЛизенко ВладиславАхмаев Саид-АлиЛевицкий Денис
Иканович Давид  58' (Кобзев Александр (  58') Карпов Максим  7' (Поликутин Илья (  7'   67') Никитенков АлексейКиселёв Геннадий   83'Иваньков АлександрГерчиков Леонид   48'  52' (Завезён Юрий (  52') Чёрный Вадим  58'Бабаев ВладленВойдель Роман   25'Арустамян АртурКутьин Александр
Запасные: Поярков ДенисБаязов ВениаминВеликородный ДмитрийШаповалов РусланДолгов Павел
16 апреля.

 

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Металлург Липецк СКА-Хабаровск
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окончен СКА-Хабаровск 1:0 Металлург Липецк
16.04  12:00 Енисей ... Нефтехимик 1.89 3.40 4.00
16.04  14:00 Велес Москва ... Волгарь 2.18 3.15 3.40
16.04  14:00 Текстильщик ... Факел 6.20 3.85 1.54
16.04  14:00 Торпедо Москва ... Ротор 1.55 3.90 6.00
16.04  15:00 Краснодар-2 ... КАМАЗ 2.41 3.15 2.95
16.04  16:00 Алания ... Томь 1.39 4.70 7.40
16.04  19:00 ФК Кубань ... Акрон 1.93 3.25 4.10
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