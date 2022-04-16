«СКА-Хабаровск» переиграл аутсайдера ФНЛ

Завершился первый субботний матч 33-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «СКА-Хабаровск» на своём поле обыграл аутсайдера липецкий «Металлург» (1:0).
Единственный гол во встрече забил Александр Гаглоев, реализовав пенальти.
Дзамболат Цаллагов мог удвоить счёт в добавленное ко второму тайму время, но гостей спасла штанга.
Победа позволила хабаровчанам приблизиться ко второму месту в турнирной таблице, отставание от московского «Торпедо» составляет два очка. Правда, «СКА-Хабаровск» имеет на две игры больше.
«Металлург» располагается на 19-м месте, от спасительного места (16-я позиция) команду отделяет девять очков.
Протокол игры
|(1:0) Гаглоев Александр9'
Сугробов Владимир•Иллой-Айет Владис-Эммерсон•Мануйлов Роман • 87'Денисов Александр•Фомин Денис 69' (Тихонов Михаил ( 69') •Мартусевич Максим•Квеквескири Ираклий • 24'Цаллагов Дзамболат•Гаглоев Александр 74' (Алиев Камран ( 74' ) • 80'Караев Давид 63' (Барков Дмитрий ( 63' ) • 65'Гонгадзе Георгий
Иканович Давид 58' (Кобзев Александр ( 58') •Карпов Максим 7' (Поликутин Илья ( 7' ) • 67'Никитенков Алексей•Киселёв Геннадий • 83'Иваньков Александр•Герчиков Леонид 48' 52' (Завезён Юрий ( 52') •Чёрный Вадим 58'•Бабаев Владлен•Войдель Роман • 25'Арустамян Артур•Кутьин Александр
16 апреля.