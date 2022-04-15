«Балтика» уже в одном очке от переходных матчей

Завершился матч 33-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Балтика» на выезде переиграла «Олимп-Долгопрудный».
Победу гостевой команде принесли голы, забитые в первом тайме, усилиями Тамерлана Мусаев и Артёма Максименко.
В результате победы калининградцы сумели набрать 52 очка и отстают от зоны переходных матчей на три зачётных балла.
«Олимп-Долгопрудный» на три очка опережает зону вылета.
Протокол игры
|5'Мусаев Тамерлан (0:1)
|35'Максименко Артём (0:2)
Натабашвили Георгий•Петухов Илья • 12'Чежия Ираклий•Калачёв Илья 76' (Караев Максим ( 76' ) • 82'Коваленко Михаил Вадимович•Иполе Филип•Сафронов Илья 60' (Тарасенко Захар ( 60') •Коротаев Александр•Пахомов Дмитрий 37' (Стрельник Михаил ( 37' ) • 56'Бахтияров Акмаль • 62'Булия Эдуард
Латышонок Евгений•Попов Артём•Остоич Иван•Тишкин Максим • 45'Мещанинов Артём•Альшин Ильнур • 25'Кузьмин Максим 62' (Казаев Ян ( 62') •Кашчелан Младен 90' (Храмцов Максим ( 90') •Клёнкин Данил 62' (Алейник Олег ( 62') •Максименко Артём 74' (Барсов Максим ( 74') •Мусаев Тамерлан 90' (Маклаков Иван ( 90')
Запасные: Рыбалко Михаил•Гелоян Ишхан•Волк Давид
15 апреля.