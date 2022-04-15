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ФНЛ - Первый дивизион

«Балтика» уже в одном очке от переходных матчей

15 Апреля 2022 • 14:54 Комментировать
Олимп-Долгопрудный
0:2
Балтика
окончен

Завершился матч 33-го тура Футбольной национальной лиги, в котором «Балтика» на выезде переиграла «Олимп-Долгопрудный».

Победу гостевой команде принесли голы, забитые в первом тайме, усилиями Тамерлана Мусаев и Артёма Максименко.

В результате победы калининградцы сумели набрать 52 очка и отстают от зоны переходных матчей на три зачётных балла.

«Олимп-Долгопрудный» на три очка опережает зону вылета.

Протокол игры  
Олимп-Долгопрудный 0:2Балтика
  5'Мусаев Тамерлан (0:1)
  35'Максименко Артём (0:2)
Натабашвили ГеоргийПетухов Илья   12'Чежия ИраклийКалачёв Илья  76' (Караев Максим (  76'   82') Коваленко Михаил ВадимовичИполе ФилипСафронов Илья  60' (Тарасенко Захар (  60') Коротаев АлександрПахомов Дмитрий  37' (Стрельник Михаил (  37'   56') Бахтияров Акмаль   62'Булия Эдуард
Запасные: Алексеев АндрейЧерчесов СтаниславАда Джозеф ОмаДулаев Джамбулат
Латышонок ЕвгенийПопов АртёмОстоич ИванТишкин Максим   45'Мещанинов АртёмАльшин Ильнур   25'Кузьмин Максим  62' (Казаев Ян (  62') Кашчелан Младен  90' (Храмцов Максим (  90') Клёнкин Данил  62' (Алейник Олег (  62') Максименко Артём  74' (Барсов Максим (  74') Мусаев Тамерлан  90' (Маклаков Иван (  90')
Запасные: Рыбалко МихаилГелоян ИшханВолк Давид
15 апреля.

 

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окончен Олимп-Долгопрудный 0:2 Балтика 5.20 3.20 1.77
16.04  08:00 СКА-Хабаровск ... Металлург Липецк 1.41 4.40 7.40
16.04  12:00 Енисей ... Нефтехимик 1.89 3.40 4.00
16.04  14:00 Велес Москва ... Волгарь 2.18 3.15 3.40
16.04  14:00 Текстильщик ... Факел 6.20 3.85 1.54
16.04  14:00 Торпедо Москва ... Ротор 1.55 3.90 6.00
16.04  15:00 Краснодар-2 ... КАМАЗ 2.41 3.15 2.95
16.04  16:00 Алания ... Томь 1.39 4.70 7.40
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