«Текстильщик» определился с новым главным тренером

Новым наставником ивановского «Текстильщика» назначен бывший тренер красноярского «Енисея» Султан Тазабаев.

Как сообщает пресс-служба ФНЛ, 47-летний наставник до этого работал в тренерском штабе красноярского «Енисея». Стоит отметить, что Тазабаев вместе со своими коллегами получил приз лучшему тренеру по итогам марта в ФНЛ. До «Енисея» специалист также работал в грозненском «Ахмате».

Напомним, что на данный момент команда из Иваново занимает последнюю строчку в подэлитном дивизионе. В активе «Текстильщика» лишь 20 очков после 32 проведённых матчей.