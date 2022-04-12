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ФНЛ - Первый дивизион

«Текстильщик» определился с новым главным тренером

12 Апреля 2022 • 13:35 Комментировать

Новым наставником ивановского «Текстильщика» назначен бывший тренер красноярского «Енисея» Султан Тазабаев.

Как сообщает пресс-служба ФНЛ, 47-летний наставник до этого работал в тренерском штабе красноярского «Енисея». Стоит отметить, что Тазабаев вместе со своими коллегами получил приз лучшему тренеру по итогам марта в ФНЛ. До «Енисея» специалист также работал в грозненском «Ахмате».

Напомним, что на данный момент команда из Иваново занимает последнюю строчку в подэлитном дивизионе. В активе «Текстильщика» лишь 20 очков после 32 проведённых матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Текстильщик Фнл Султан Тазабаев
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