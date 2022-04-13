Нестареющие ветераны ФНЛ

В продолжение разговора о ветеранах нашего футбола опустимся на лигу ниже. Кто задаёт тон из игроков старше 35 лет сегодня в ФНЛ? В РПЛ мы таких уже перечислили. Но если ты не годишься в качестве футболиста высокого уровня, даже по российским меркам, то время немного «опуститься» пониже и сыграть в «лучшей лиге мира». Тем более что в истории мирового футбола таких случаев немало. Чего стоят выступления на закате карьеры Ривалдо в Узбекистане, Иньесты в Японии или других звёзд мирового футбола, стремящихся обеспечить себе безбедную старость. В нашем случае представленным ниже игрокам присуща любовь к футболу в истинном его смысле.

Напомню, что футбольными ветеранами принято считать игроков старше 35 лет. Этот возраст и возьмём в качестве точки отсчёта. Итак, приводим ниже список «футбольных ветеранов» ФНЛ.

«Оренбург» (Ойеволе – 39 лет)

«Торпедо» (Довбня – 35 лет, Рязанцев – 35 лет, Лебеденко – 38 лет)

«Енисей» (Марков – 36 лет) «Балтика» (Кашчелан – 39 лет)

«Краснодар-2» (Городов – 36 лет)

«Олимп-Долгопрудный» (Абаев – 40 лет)

«Кубань» (Саркисов – 35 лет)

«Волгарь» (Локтионов – 36 лет)

«Металлург» (Войдель – 36 лет, Овчинников – 35 лет, Кутьин – 35 лет)

«Текстильщик» (Стеклов – 36 лет)

Нет ни одного игрока старше 35 лет в следующих командах: «Факел», «Алания», «СКА-Хабаровск», «Нефтехимик», «Акрон», «Спартак-2», «Велес», «Томь», «КАМАЗ» и «Ротор».

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Интересная ситуация в «Олимп-Долгопрудный». Этот клуб славился вратарями-ветеранами. Вспомните только Александра Филимонова, выступавшего за подмосковную команду в возрасте 45 лет, будучи к тому же чемпионом мира по пляжному футболу. Сегодня здесь есть Абаев, который провёл за сезон шесть матчей. Да и вообще команде помогали выходить в ФНЛ многие игроки, имеющие опыт выступлений в РПЛ: Баженов, Алхазов, Ятченко… А через месяц свой 35-летний юбилей отпразднует Владимир Гранат, пока ещё не причисленный к статусу «ветеранов». В РПЛ опытных игроков набралось 20 человек. В ФНЛ таких игроков 14, при этом в «лучшей лиге мира» выступает на 4 команды больше. Распределение по позициям следующее: вратари – 3; защитники – 3; полузащитники – 4, нападающие – 4. В отличие от РПЛ состав более атакующий. Лебеденко так и вовсе с восемью забитыми мячами входит в число пятнадцати лучших бомбардиров лиги. Ещё если 40-летний Низамутдинов на будущий год с «Шинником» из ФНЛ-2 вернётся – ух будет «бойня»! Как и в РПЛ, в ФНЛ сохраняется тенденция, что «ветераны» есть как у лидеров, так и аутсайдеров. Вот уж точно без опыта никуда.

Константин Лицин