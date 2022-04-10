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ФНЛ - Первый дивизион

«Балтика» приблизила «Текстильщик» к вылету из ФНЛ

10 Апреля 2022 • 19:55 Комментировать
Балтика
3:0
Текстильщик
окончен

Калининградская «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счётом 3:0 в матче 32-го тура ФНЛ.

Победу «Балтике» принесли голы Максима Барсова, Сергея Карповича и Яна Казаева.

Калининградцы набрали 49-ть очков и вышли на седьмое место, «Текстильщик» остался на последней строчке с 20-ю очками. До спасительного 16-го места команде из Иваново необходимо отыграть 14 зачётных баллов.

Протокол игры  
Балтика 3:0Текстильщик
(1:0) Барсов Максим41'   
(2:0) Карпович Сергей77'   
(3:0) Казаев Ян82'   
Латышонок ЕвгенийТишкин Максим  87' (Рыбалко Михаил (  87') Попов АртёмХрамцов МаксимОстоич ИванКарпович Сергей   7'Алейник Олег  79' (Казаев Ян (  79') Клёнкин Данил  79' (Кузьмин Максим (  79') Кашчелан МладенБарсов Максим  69' (Мусаев Тамерлан (  69') Максименко Артём  46' (Гелоян Ишхан (  46')
Запасные: Маклаков ИванВолк ДавидШамкин ДаниилАртемчук Максим
Смирнов Алексей СергеевичХрипков АндрейСидоров Максим   38'  46' (Мосейчук Илья (  46') Горюшкин АлексейМалания ДиегоШведюк Илья  87' (Бачинский Максим (  87') Аванесян ТигранМашуков Хачим  87' (Вербин Егор (  87') Шлёнкин АлександрСергеев Виктор  46' (Стеклов Вадим (  46') Гогричиани Гоча   62'  87' (Хусаинов Дамир (  87')
Запасные: Макушкин АлексейМатвийчук СемёнМиронов АлександрКарпов Вадим
10 апреля.

 

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Балтика Текстильщик
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окончен Металлург Липецк 0:0 Олимп-Долгопрудный
окончен Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва
окончен Факел 2:1 Алания
окончен Ротор 1:2 Краснодар-2 1.52 3.70 8.00
окончен Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск
окончен Балтика 3:0 Текстильщик
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