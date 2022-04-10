«Балтика» приблизила «Текстильщик» к вылету из ФНЛ

Калининградская «Балтика» разгромила «Текстильщик» со счётом 3:0 в матче 32-го тура ФНЛ.
Победу «Балтике» принесли голы Максима Барсова, Сергея Карповича и Яна Казаева.
Калининградцы набрали 49-ть очков и вышли на седьмое место, «Текстильщик» остался на последней строчке с 20-ю очками. До спасительного 16-го места команде из Иваново необходимо отыграть 14 зачётных баллов.
Протокол игры
|(1:0) Барсов Максим41'
|(2:0) Карпович Сергей77'
|(3:0) Казаев Ян82'
Латышонок Евгений•Тишкин Максим 87' (Рыбалко Михаил ( 87') •Попов Артём•Храмцов Максим•Остоич Иван•Карпович Сергей • 7'Алейник Олег 79' (Казаев Ян ( 79') •Клёнкин Данил 79' (Кузьмин Максим ( 79') •Кашчелан Младен•Барсов Максим 69' (Мусаев Тамерлан ( 69') •Максименко Артём 46' (Гелоян Ишхан ( 46')
Запасные: Маклаков Иван•Волк Давид•Шамкин Даниил•Артемчук Максим
Смирнов Алексей Сергеевич•Хрипков Андрей•Сидоров Максим 38' 46' (Мосейчук Илья ( 46') •Горюшкин Алексей•Малания Диего•Шведюк Илья 87' (Бачинский Максим ( 87') •Аванесян Тигран•Машуков Хачим 87' (Вербин Егор ( 87') •Шлёнкин Александр•Сергеев Виктор 46' (Стеклов Вадим ( 46') •Гогричиани Гоча 62' 87' (Хусаинов Дамир ( 87')
10 апреля.