«Волгарь» отобрал очки у «СКА-Хабаровска»

Сегодня, 10 апреля, «СКА-Хабаровск» не смог в гостях обыграть астраханский «Волгарь» в рамках 32-го тура ФНЛ, команды закончили матч вничью (1:1).
Защитник Эммерсон Иллой-Айет отличился у гостей в начале встречи. Хозяева ответили на этот гол реализованным пенальти, автором гола стал нападающий команды Илья Стефанович.
«Волгарь» занимает 17-е место, набрав 34 очка после 32-х матчей. «СКА-Хабаровск» находится на 5-м месте, имея 53 очка.
Протокол игры
|11'Иллой-Айет Владис-Эммерсон (0:1)
|(1:1) Стефанович Илья35'
Смирнов Олег•Печенкин Никита • 81'Ращеня Илья 50' 64' (Погосов Артём ( 64') •Морозов Евгений • 13'Козлов Данила•Павлишин Алексей • 55'Капленко Никита 84' (Демьянов Виктор ( 84') •Гилязетдинов Артур•Юсупов Артём 84' (Лесников Дмитрий ( 84') •Баев Алексей 69' (Носов Александр ( 69') •Стефанович Илья 64' (Косарев Кирилл ( 64')
Запасные: Гоманюк Илья•Кривохижин Елисей•Саганович Дмитрий
Сугробов Владимир•Мануйлов Роман•Денисов Александр•Фомин Денис • 89'Иллой-Айет Владис-Эммерсон • 27'Барков Дмитрий 65' (Дмитриев Максим II ( 65') •Гащенков Михаил • 56'Цаллагов Дзамболат 70' 72' (Ахмаев Саид-Али ( 72') •Квеквескири Ираклий•Гаглоев Александр 46' (Тихонов Михаил ( 46') •Караев Давид 57' (Алиев Камран ( 57')
10 апреля.