Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
ФНЛ - Первый дивизион

«Волгарь» отобрал очки у «СКА-Хабаровска»

10 Апреля 2022 • 18:02 Комментировать
Волгарь
1:1
СКА-Хабаровск
окончен

Сегодня, 10 апреля, «СКА-Хабаровск» не смог в гостях обыграть астраханский «Волгарь» в рамках 32-го тура ФНЛ, команды закончили матч вничью (1:1).

Защитник Эммерсон Иллой-Айет отличился у гостей в начале встречи. Хозяева ответили на этот гол реализованным пенальти, автором гола стал нападающий команды Илья Стефанович.

«Волгарь» занимает 17-е место, набрав 34 очка после 32-х матчей. «СКА-Хабаровск» находится на 5-м месте, имея 53 очка.

Протокол игры  
Волгарь 1:1СКА-Хабаровск
  11'Иллой-Айет Владис-Эммерсон (0:1)
(1:1) Стефанович Илья35'   
Смирнов ОлегПеченкин Никита   81'Ращеня Илья   50'  64' (Погосов Артём (  64') Морозов Евгений   13'Козлов ДанилаПавлишин Алексей   55'Капленко Никита  84' (Демьянов Виктор (  84') Гилязетдинов АртурЮсупов Артём  84' (Лесников Дмитрий (  84') Баев Алексей  69' (Носов Александр (  69') Стефанович Илья  64' (Косарев Кирилл (  64')
Запасные: Гоманюк ИльяКривохижин ЕлисейСаганович Дмитрий
Сугробов ВладимирМануйлов РоманДенисов АлександрФомин Денис   89'Иллой-Айет Владис-Эммерсон   27'Барков Дмитрий  65' (Дмитриев Максим II (  65') Гащенков Михаил   56'Цаллагов Дзамболат   70'  72' (Ахмаев Саид-Али (  72') Квеквескири ИраклийГаглоев Александр  46' (Тихонов Михаил (  46') Караев Давид  57' (Алиев Камран (  57')
Запасные: Ягьяев МагомеднабиСамок СергейЛевицкий ДенисМартусевич Максим
10 апреля.

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Волгарь Фнл СКА-Хабаровск
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Сделать ставку
окончен Томь 1:0 Спартак-2 2.35 3.35 3.00
окончен Енисей 3:2 Акрон 1.65 3.65 5.60
окончен Оренбург 1:3 ФК Кубань
окончен КАМАЗ 1:3 Велес Москва
окончен Металлург Липецк 0:0 Олимп-Долгопрудный
окончен Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва
окончен Факел 2:1 Алания
окончен Ротор 1:2 Краснодар-2 1.52 3.70 8.00
окончен Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск
окончен Балтика 3:0 Текстильщик
Все матчи
Новости
Сегодня, 10 Апреля
19:55 · Россия. ФНЛ
«Балтика» приблизила «Текстильщик» к вылету из ФНЛ
18:24 · Россия. ФНЛ
Воронежский «Факел» дома обыграл «Аланию»
18:07 · Россия. ФНЛ
«Ротор» проиграл «Краснодару-2» в 32-м туре ФНЛ
18:02 · Россия. ФНЛ
«Волгарь» отобрал очки у «СКА-Хабаровска»
17:30 · Россия. ФНЛ
«Нефтехимик» не смог отобрать очки у «Торпедо»
17:12 · Россия. ФНЛ
Липецкий «Металлург» и «Олимп-Долгопрудный» разошлись миром
16:59 · Россия. ФНЛ
«Велес» одержал волевую победу над КАМАЗом
16:12 · Россия. ФНЛ
Лидер ФНЛ «Оренбург» дома уступил «Кубани»
15:00 · Россия. ФНЛ
«Енисей» одолел «Акрон» в матче 32-го тура ФНЛ
14:12 · Россия. ФНЛ
«Томь» одолела дома «Спартак-2» в рамках 32-го тура ФНЛ
08 Апреля
11:07 · Россия. ФНЛ
В «Текстильщике» отреагировали на слухи о том, что Овчинников может возглавить команду
07 Апреля
10:49 · Россия. ФНЛ
Бородюк раскритиковал судейство в матче с «Акроном»
06 Апреля
21:42 · Россия. ФНЛ
Единственная безголевая ничья в туре: «Торпедо» и «Акрон» не определили сильнейшего
21:36 · Россия. ФНЛ
Хабаровский СКА одолел «Велес» в заснеженном Домодедово
20:57 · Россия. ФНЛ
Дубль Гурфова не помог «Кубани» переиграть «Томь»
Все новости
Рекомендуем