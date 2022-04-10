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ФНЛ - Первый дивизион

«Нефтехимик» не смог отобрать очки у «Торпедо»

10 Апреля 2022 • 17:30 Комментировать
Нефтехимик
0:1
Торпедо Москва
окончен
Сегодня, 10 апреля, в Нижнекамске «Нефтехимик» уступил московскому «Торпедо» с минимальным счетом 0:1 в 32-м туре Футбольной национальной лиги.

Единственный мяч был забит в первом тайме на 19-й минуте, автором гола стал нападающий гостей Денис Лаптев. «Торпедо» сохраняет вторую строчку, набрав 58 баллов, имея игру в запасе. «Нефтехимик» занимает седьмое место, имея 49 баллов. Хозяева поля не побеждают на протяжении четырех матчей.

Протокол игры  
Нефтехимик 0:1Торпедо Москва
  19'Лаптев Денис (0:1)
Голубев АндрейКотов ПавелШоркин МаксимШиряев МаксимКалугин Никита  64' (Москвичёв Владимир (  64') Пруцев Егор   54'  70' (Терехов Антон (  70') Денисов Роман  80' (Ситдиков Марат (  80') Хубаев ДавидГалиулин Вагиз  64' (Бердников Алексей (  64') Уридия МерабиКотик Артём
Запасные: Исупов ВячеславРодионов КириллArian Mrsulja
Ботнарь ВиталийШумских АлексейКожемякин ОлегСамсонов Артём ВладимировичЕнин Иван  88' (Рязанцев Александр (  88') Померко АлексейСултонов МухаммадПрошкин ЕгорНетфуллин РавильЛебеденко Игорь  67' (Полубояринов Данил (  67'   85') Лаптев Денис  71' (Калмыков Амур (  71')
Запасные: Седько ПавелДовбня АлександрОрехов АлександрАбдрашитов Тимур
10 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
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окончен Оренбург 1:3 ФК Кубань 1.36 4.80 8.20
окончен КАМАЗ 1:3 Велес Москва 2.65 3.05 2.70
окончен Металлург Липецк 0:0 Олимп-Долгопрудный 2.65 3.05 2.70
окончен Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва 2.85 3.15 2.48
Идет 66 минута Факел 2:1 Алания 2.03 3.40 3.55
Идет 66 минута Ротор 1:2 Краснодар-2 1.78 3.55 4.40
Идет 69 минута Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск 3.35 3.10 2.24
10.04  18:00 Балтика ... Текстильщик 1.17 6.80 15.00
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Сегодня, 10 Апреля
17:30 · Россия. ФНЛ
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