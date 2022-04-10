«Нефтехимик» не смог отобрать очки у «Торпедо»

Сегодня, 10 апреля, в Нижнекамске «Нефтехимик» уступил московскому «Торпедо» с минимальным счетом 0:1 в 32-м туре Футбольной национальной лиги.

Единственный мяч был забит в первом тайме на 19-й минуте, автором гола стал нападающий гостей Денис Лаптев. «Торпедо» сохраняет вторую строчку, набрав 58 баллов, имея игру в запасе. «Нефтехимик» занимает седьмое место, имея 49 баллов. Хозяева поля не побеждают на протяжении четырех матчей.