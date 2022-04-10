«Нефтехимик» не смог отобрать очки у «Торпедо»

Единственный мяч был забит в первом тайме на 19-й минуте, автором гола стал нападающий гостей Денис Лаптев. «Торпедо» сохраняет вторую строчку, набрав 58 баллов, имея игру в запасе. «Нефтехимик» занимает седьмое место, имея 49 баллов. Хозяева поля не побеждают на протяжении четырех матчей.
Протокол игры
|19'Лаптев Денис (0:1)
Голубев Андрей•Котов Павел•Шоркин Максим•Ширяев Максим•Калугин Никита 64' (Москвичёв Владимир ( 64') •Пруцев Егор 54' 70' (Терехов Антон ( 70') •Денисов Роман 80' (Ситдиков Марат ( 80') •Хубаев Давид•Галиулин Вагиз 64' (Бердников Алексей ( 64') •Уридия Мераби•Котик Артём
Запасные: Исупов Вячеслав•Родионов Кирилл•Arian Mrsulja
Ботнарь Виталий•Шумских Алексей•Кожемякин Олег•Самсонов Артём Владимирович•Енин Иван 88' (Рязанцев Александр ( 88') •Померко Алексей•Султонов Мухаммад•Прошкин Егор•Нетфуллин Равиль•Лебеденко Игорь 67' (Полубояринов Данил ( 67' ) • 85'Лаптев Денис 71' (Калмыков Амур ( 71')
10 апреля.