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ФНЛ - Первый дивизион

«Велес» одержал волевую победу над КАМАЗом

10 Апреля 2022 • 16:59 Комментировать
КАМАЗ
1:3
Велес Москва
окончен
Сегодня, 10 апреля, в Набережных Челнах местный КАМАЗ не смог одержать победу в домашних стенах, уступив «Велесу» в 32-м туре ФНЛ со счетом 1:3.

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, но в самом начале второй половины игры Руслан Аюкин реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Буквально через несколько минут Геворк Саркисян сделал счет 1:1, а полузащитник Артур Галоян позволил «Велесу» снова повести. Окончательный счет установил Илья Воробьев (1:3).

«Велес» поднялся на 10-е место, набрав 46 очков, КАМАЗ с 34-мя очками занимает 16-ю позицию и борется за выживание в ФНЛ. Отметим, что последний раз КАМАЗ побеждал дома в октябре прошлого года.

Протокол игры  
КАМАЗ 1:3Велес Москва
(1:0) Аюкин Руслан47'   
  49'Саркисян Геворк (1:1)
  57'Галоян Артур (1:2)
  76'Воробьёв Илья (1:3)
Мамин АлексейПотапов ЛевАюкин Руслан   17'Куликов АлександрСмирнов Александр  60' (Игнатенко Владислав (  60') Воронин Евгений   13'  71' (Морозов Сергей (  71') Замалиев Наиль   67'  71' (Кириллов Юрий (  71') Лопатин Даниил   29'  55' (Янушковский Роман (  55') Свежов ВикторСадыков БулатDiego Acosta  55' (Казимир Михаил (  55')
Запасные: Кашаев НикитаБадртдинов ИльнурDaniil ArzhevitinКалугин Олег
Кузнецов АлексейКоротков АлександрПрищепа ДмитрийМакеев ЕвгенийМайга Мамаду   24'Кабахидзе Владимир  80' (Аденийй Самуэль (  80') Галоян АртурКертанов Константин  64' (Логуа Ираклий (  64') Михайленко Дмитрий  10' (Kwari Abdullahi (  10'   27') Ежков Данила   19'  46' (Саркисян Геворк (  46') Джикия Темур  46' (Воробьёв Илья (  46')
Запасные: Косаревский ПётрВульфов АлександрМальцев Руслан
10 апреля.

 

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окончен Оренбург 1:3 ФК Кубань 1.36 4.80 8.20
окончен КАМАЗ 1:3 Велес Москва 2.65 3.05 2.70
окончен Металлург Липецк 0:0 Олимп-Долгопрудный 2.65 3.05 2.70
окончен Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва 2.85 3.15 2.48
Идет 66 минута Факел 2:1 Алания 2.03 3.40 3.55
Идет 66 минута Ротор 1:2 Краснодар-2 1.78 3.55 4.40
Идет 69 минута Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск 3.35 3.10 2.24
10.04  18:00 Балтика ... Текстильщик 1.17 6.80 15.00
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