«Велес» одержал волевую победу над КАМАЗом

Сегодня, 10 апреля, в Набережных Челнах местный КАМАЗ не смог одержать победу в домашних стенах, уступив «Велесу» в 32-м туре ФНЛ со счетом 1:3.

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, но в самом начале второй половины игры Руслан Аюкин реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Буквально через несколько минут Геворк Саркисян сделал счет 1:1, а полузащитник Артур Галоян позволил «Велесу» снова повести. Окончательный счет установил Илья Воробьев (1:3).

«Велес» поднялся на 10-е место, набрав 46 очков, КАМАЗ с 34-мя очками занимает 16-ю позицию и борется за выживание в ФНЛ. Отметим, что последний раз КАМАЗ побеждал дома в октябре прошлого года.