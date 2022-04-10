«Велес» одержал волевую победу над КАМАЗом

В первом тайме команды обошлись без забитых мячей, но в самом начале второй половины игры Руслан Аюкин реализовал пенальти и вывел хозяев вперед. Буквально через несколько минут Геворк Саркисян сделал счет 1:1, а полузащитник Артур Галоян позволил «Велесу» снова повести. Окончательный счет установил Илья Воробьев (1:3).
«Велес» поднялся на 10-е место, набрав 46 очков, КАМАЗ с 34-мя очками занимает 16-ю позицию и борется за выживание в ФНЛ. Отметим, что последний раз КАМАЗ побеждал дома в октябре прошлого года.
Протокол игры
|(1:0) Аюкин Руслан47'
|49'Саркисян Геворк (1:1)
|57'Галоян Артур (1:2)
|76'Воробьёв Илья (1:3)
Мамин Алексей•Потапов Лев•Аюкин Руслан • 17'Куликов Александр•Смирнов Александр 60' (Игнатенко Владислав ( 60') •Воронин Евгений 13' 71' (Морозов Сергей ( 71') •Замалиев Наиль 67' 71' (Кириллов Юрий ( 71') •Лопатин Даниил 29' 55' (Янушковский Роман ( 55') •Свежов Виктор•Садыков Булат•Diego Acosta 55' (Казимир Михаил ( 55')
Кузнецов Алексей•Коротков Александр•Прищепа Дмитрий•Макеев Евгений•Майга Мамаду • 24'Кабахидзе Владимир 80' (Аденийй Самуэль ( 80') •Галоян Артур•Кертанов Константин 64' (Логуа Ираклий ( 64') •Михайленко Дмитрий 10' (Kwari Abdullahi ( 10' ) • 27'Ежков Данила 19' 46' (Саркисян Геворк ( 46') •Джикия Темур 46' (Воробьёв Илья ( 46')
Запасные: Косаревский Пётр•Вульфов Александр•Мальцев Руслан
10 апреля.