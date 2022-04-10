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ФНЛ - Первый дивизион

Лидер ФНЛ «Оренбург» дома уступил «Кубани»

10 Апреля 2022 • 16:12 Комментировать
Оренбург
1:3
ФК Кубань
окончен

Сегодня, 10 апреля, «Оренбург»  потерпел поражение на своем поле от краснодарской «Кубани» в рамках 32-го тура ФНЛ со счетом 1:3.

Юрий Ковалев вывел «Оренбург» вперед на 40-й минуте матча. Этот гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины игры Азамат Гурфов смог сравнять, сделав счет встречи 1:1. В самой концовке матча на 90-й минуте Василий Алейников вывел вперед «Кубань», а на 95-й минуте Азамат Гурфов оформил дубль, установив окончательный счет матча - 1:3.
«Оренбург» продолжает уверенно лидировать в ФНЛ, имея в активе 65 баллов. «Кубань» занимает 15-ю строчку, набрав 37 баллов, находясь в четырех очках от зоны вылета. Для гостей эта победа стала первой за четыре матча.

Протокол игры  
Оренбург 1:3ФК Кубань
(1:0) Ковалёв Юрий40'   
  49'Большаков Кирилл (1:1)
  90'Гурфов Азамат (1:3)
  90'Алейников Василий (1:2)
Гошев ЕвгенийПолуяхтов ВладимирМалых АндрейХотулёв ДанилаАюпов ТимурСтаматов МатеоКапленко Кирилл  64' (Бреев Сергей (  64') Ковалёв Юрий   22'  73' (Прудников Николай (  73') Титков Николай  46' (Эктов Александр (  46') Миронов Алексей  46' (Сычевой Владимир (  46') Обухов Владимир  64' (Корян Аршак (  64')
Запасные: Сиваков МихаилШаболин АртёмВасильев Дмитрий IIIФамейе ДжоэльКеняйкин АлексейСысуев НиколайПеченин Кирилл
Нестеренко ЮрийРыбин Алексей   14'Эдиев ИсмаилКарев Вадим  46' (Алейников Василий (  46'   90') Чуперка Валерий  66' (Лаук Максим (  66') Сапета АлександрГурфов АзаматЛобкарёв Владимир  81' (Кулишев Артём (  81') Маркин Михаил  66' (Петров Илья (  66') Абдоков Нури  80' (Хомуха Иван (  80') Большаков Кирилл
Запасные: Климович АндрейВедерников Данила
10 апреля.

 

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окончен Енисей 3:2 Акрон 1.74 3.70 4.40
окончен Оренбург 1:3 ФК Кубань 1.36 4.80 8.20
окончен КАМАЗ 1:3 Велес Москва 2.65 3.05 2.70
окончен Металлург Липецк 0:0 Олимп-Долгопрудный 2.65 3.05 2.70
окончен Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва 2.85 3.15 2.48
Идет 66 минута Факел 2:1 Алания 2.03 3.40 3.55
Идет 66 минута Ротор 1:2 Краснодар-2 1.78 3.55 4.40
Идет 69 минута Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск 3.35 3.10 2.24
10.04  18:00 Балтика ... Текстильщик 1.17 6.80 15.00
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