Лидер ФНЛ «Оренбург» дома уступил «Кубани»

Сегодня, 10 апреля, «Оренбург» потерпел поражение на своем поле от краснодарской «Кубани» в рамках 32-го тура ФНЛ со счетом 1:3.
Юрий Ковалев вывел «Оренбург» вперед на 40-й минуте матча. Этот гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины игры Азамат Гурфов смог сравнять, сделав счет встречи 1:1. В самой концовке матча на 90-й минуте Василий Алейников вывел вперед «Кубань», а на 95-й минуте Азамат Гурфов оформил дубль, установив окончательный счет матча - 1:3.
«Оренбург» продолжает уверенно лидировать в ФНЛ, имея в активе 65 баллов. «Кубань» занимает 15-ю строчку, набрав 37 баллов, находясь в четырех очках от зоны вылета. Для гостей эта победа стала первой за четыре матча.
Протокол игры
|(1:0) Ковалёв Юрий40'
|49'Большаков Кирилл (1:1)
|90'Гурфов Азамат (1:3)
|90'Алейников Василий (1:2)
Гошев Евгений•Полуяхтов Владимир•Малых Андрей•Хотулёв Данила•Аюпов Тимур•Стаматов Матео•Капленко Кирилл 64' (Бреев Сергей ( 64') •Ковалёв Юрий 22' 73' (Прудников Николай ( 73') •Титков Николай 46' (Эктов Александр ( 46') •Миронов Алексей 46' (Сычевой Владимир ( 46') •Обухов Владимир 64' (Корян Аршак ( 64')
Нестеренко Юрий•Рыбин Алексей • 14'Эдиев Исмаил•Карев Вадим 46' (Алейников Василий ( 46' ) • 90'Чуперка Валерий 66' (Лаук Максим ( 66') •Сапета Александр•Гурфов Азамат•Лобкарёв Владимир 81' (Кулишев Артём ( 81') •Маркин Михаил 66' (Петров Илья ( 66') •Абдоков Нури 80' (Хомуха Иван ( 80') •Большаков Кирилл
Запасные: Климович Андрей•Ведерников Данила
10 апреля.