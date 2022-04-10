Лидер ФНЛ «Оренбург» дома уступил «Кубани»

Сегодня, 10 апреля, «Оренбург» потерпел поражение на своем поле от краснодарской «Кубани» в рамках 32-го тура ФНЛ со счетом 1:3.

Юрий Ковалев вывел «Оренбург» вперед на 40-й минуте матча. Этот гол стал единственным в первом тайме. В начале второй половины игры Азамат Гурфов смог сравнять, сделав счет встречи 1:1. В самой концовке матча на 90-й минуте Василий Алейников вывел вперед «Кубань», а на 95-й минуте Азамат Гурфов оформил дубль, установив окончательный счет матча - 1:3.

«Оренбург» продолжает уверенно лидировать в ФНЛ, имея в активе 65 баллов. «Кубань» занимает 15-ю строчку, набрав 37 баллов, находясь в четырех очках от зоны вылета. Для гостей эта победа стала первой за четыре матча.