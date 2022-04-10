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ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей» одолел «Акрон» в матче 32-го тура ФНЛ

10 Апреля 2022 • 15:00 Комментировать
Енисей
3:2
Акрон
окончен

Сегодня, 10 апреля, «Енисей» оказался сильнее «Акрона» (3:2) в 32-м туре Футбольной национальной лиге. Победный гол был забит в компенсированное время.

Первый мяч забил защитник «Енисея» Валерий Кичин, реализовав пенальти. Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко сравнял счет на 57-й минуте матче, но уже на 60-й полузащитник Никита Глушков вывел хозяев вперед. Однако защитник Иван Рогач снова установил равный счет на табло на 70-й минуте встречи. Победный гол забил защитник «Енисея» Илья Молтенинов в компенсированное время.

После 32-го тура «Енисей» занимает 4-е место в ФНЛ и продолжает борьбу за выход в Российскую премьер-лигу. «Акрон» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице.

Протокол игры  
Енисей 3:2Акрон
(1:0) Кичин Валерий43'   
  57'Палиенко Максим (1:1)
(2:1) Глушков Никита Андреевич60'   
  70'Рогач Иван (2:2)
(3:2) Молтенинов Илья90'   
Опарин МихаилМарков Николай  46' (Раздорских Никита (  46') Феррейра Херман   79'Кичин ВалерийКанаплин Александр  62' (Молтенинов Илья (  62'   90') Ланин ОлегГлушков Никита АндреевичЗотов Александр   66'   87'Шакуро ПавелОкладников Андрей  46' (Бевеев Мингиян (  46') Иванов Егор   45'
Запасные: Ломакин АлександрГыстаров РасулМасловский АлександрЖелнин АркадийСаная АнзорРебров ДмитрийЛапшов ИванСамойлов ДенисРукас Андрюс
Волков СергейРогач ИванЗуев ИльяСавичев КонстантинЧистяков НикитаКилин Антон  46' (Базелюк Константин (  46') Чудин Иван  71' (Делькин Артём (  71') Палиенко МаксимАзаров Владимир  77' (Потапов Андрей (  77') Сагуткин ДаниилСасин Дмитрий  46' (Гираев Карим (  46')
Запасные: Бойцов ЕфимБосов АлександрКожедуб Святослав   77'Магомедов АлилVladimir Marukhin
10 апреля.

 

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окончен Томь 1:0 Спартак-2 2.20 3.30 3.20
окончен Енисей 3:2 Акрон 1.74 3.70 4.40
окончен Оренбург 1:3 ФК Кубань 1.36 4.80 8.20
окончен КАМАЗ 1:3 Велес Москва 2.65 3.05 2.70
окончен Металлург Липецк 0:0 Олимп-Долгопрудный 2.65 3.05 2.70
окончен Нефтехимик 0:1 Торпедо Москва 2.85 3.15 2.48
Идет 66 минута Факел 2:1 Алания 2.03 3.40 3.55
Идет 66 минута Ротор 1:2 Краснодар-2 1.78 3.55 4.40
Идет 69 минута Волгарь 1:1 СКА-Хабаровск 3.35 3.10 2.24
10.04  18:00 Балтика ... Текстильщик 1.17 6.80 15.00
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