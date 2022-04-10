«Енисей» одолел «Акрон» в матче 32-го тура ФНЛ

Сегодня, 10 апреля, «Енисей» оказался сильнее «Акрона» (3:2) в 32-м туре Футбольной национальной лиге. Победный гол был забит в компенсированное время.

Первый мяч забил защитник «Енисея» Валерий Кичин, реализовав пенальти. Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко сравнял счет на 57-й минуте матче, но уже на 60-й полузащитник Никита Глушков вывел хозяев вперед. Однако защитник Иван Рогач снова установил равный счет на табло на 70-й минуте встречи. Победный гол забил защитник «Енисея» Илья Молтенинов в компенсированное время.

После 32-го тура «Енисей» занимает 4-е место в ФНЛ и продолжает борьбу за выход в Российскую премьер-лигу. «Акрон» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице.