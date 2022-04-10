«Енисей» одолел «Акрон» в матче 32-го тура ФНЛ

Сегодня, 10 апреля, «Енисей» оказался сильнее «Акрона» (3:2) в 32-м туре Футбольной национальной лиге. Победный гол был забит в компенсированное время.
Первый мяч забил защитник «Енисея» Валерий Кичин, реализовав пенальти. Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко сравнял счет на 57-й минуте матче, но уже на 60-й полузащитник Никита Глушков вывел хозяев вперед. Однако защитник Иван Рогач снова установил равный счет на табло на 70-й минуте встречи. Победный гол забил защитник «Енисея» Илья Молтенинов в компенсированное время.
После 32-го тура «Енисей» занимает 4-е место в ФНЛ и продолжает борьбу за выход в Российскую премьер-лигу. «Акрон» располагается на 8-й строчке в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Кичин Валерий43'
|57'Палиенко Максим (1:1)
|(2:1) Глушков Никита Андреевич60'
|70'Рогач Иван (2:2)
|(3:2) Молтенинов Илья90'
Опарин Михаил•Марков Николай 46' (Раздорских Никита ( 46') •Феррейра Херман • 79'Кичин Валерий•Канаплин Александр 62' (Молтенинов Илья ( 62' ) • 90'Ланин Олег•Глушков Никита Андреевич•Зотов Александр 66' • 87'Шакуро Павел•Окладников Андрей 46' (Бевеев Мингиян ( 46') •Иванов Егор 45'
Волков Сергей•Рогач Иван•Зуев Илья•Савичев Константин•Чистяков Никита•Килин Антон 46' (Базелюк Константин ( 46') •Чудин Иван 71' (Делькин Артём ( 71') •Палиенко Максим•Азаров Владимир 77' (Потапов Андрей ( 77') •Сагуткин Даниил•Сасин Дмитрий 46' (Гираев Карим ( 46')
Запасные: Бойцов Ефим•Босов Александр•Кожедуб Святослав • 77'Магомедов Алил•Vladimir Marukhin
10 апреля.