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ФНЛ - Первый дивизион

«Томь» одолела дома «Спартак-2» в рамках 32-го тура ФНЛ

10 Апреля 2022 • 14:12 Комментировать
Томь
1:0
Спартак-2
окончен

Сегодня, 10 апреля, «Томь» на домашней арене одолела «Спартак-2» с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 46-й минуте, его автором стал 25-летний нападающий «Томи» Павел Кудряшов. Для него этот мяч стал четвёртым в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги.

Томичи смогли прервать свою четырёхматчевую серию без побед. После 32-х матчей «Томь» занимает 13-е место в ФНЛ, «Спартак-2» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.

Протокол игры  
Томь 1:0Спартак-2
(1:0) Кудряшов Павел46'   
Арапов ДмитрийПочивалин ВалерийОбивалин Сергей   45'Зуйков Сергей   86'Дуарте ДенишКубышкин Илья   72'  73' (Корж Константин (  73') Коробов Никита  80' (Горовых Даниил (  80') Радостев СемёнСтавпец Александр  52' (Абрамов Артём (  52') Кудряшов Павел  73' (Кирсанов Никита (  73') Галаджан Артём   72'  72' (Vladislav Feshchenko (  72')
Запасные: Полетаев ВладиславСтанисавлевич АлександарКоролёв ВикторБеззубов ВячеславMehron MadaminovПершин ЮрийКлимов Игорь
Акмурзин ТимурТолстопятов Николай   90'Петрунин Даниил   90'Воропаев АртёмСунгатулин ФанильШильцов Константин  83' (Агапов Илья (  83') Шитов Виталий  83' (Кутателадзе Николоз (  83') Бакалюк НикитаЛайкин МаксимМаксимчук Артур  46' (Муминов Ильяс (  46') Оганесян Степан
Запасные: Ходорченко НикитаМиронов ЛеонидШитов Антон
10 апреля.

 

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окончен Томь 1:0 Спартак-2 2.20 3.30 3.20
окончен Енисей 3:2 Акрон 1.74 3.70 4.40
Идет 45 минута Оренбург 1:0 ФК Кубань 1.36 4.80 8.20
10.04  15:00 КАМАЗ ... Велес Москва 2.65 3.05 2.70
10.04  15:00 Металлург Липецк ... Олимп-Долгопрудный 2.65 3.05 2.70
10.04  15:30 Нефтехимик ... Торпедо Москва 2.85 3.15 2.48
10.04  16:00 Факел ... Алания 2.03 3.40 3.55
10.04  16:00 Ротор ... Краснодар-2 1.78 3.55 4.40
10.04  16:00 Волгарь ... СКА-Хабаровск 3.35 3.10 2.24
10.04  18:00 Балтика ... Текстильщик 1.17 6.80 15.00
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