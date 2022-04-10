«Томь» одолела дома «Спартак-2» в рамках 32-го тура ФНЛ

Сегодня, 10 апреля, «Томь» на домашней арене одолела «Спартак-2» с минимальным счетом 1:0.
Единственный мяч был забит на 46-й минуте, его автором стал 25-летний нападающий «Томи» Павел Кудряшов. Для него этот мяч стал четвёртым в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги.
Томичи смогли прервать свою четырёхматчевую серию без побед. После 32-х матчей «Томь» занимает 13-е место в ФНЛ, «Спартак-2» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.
Протокол игры
|(1:0) Кудряшов Павел46'
Арапов Дмитрий•Почивалин Валерий•Обивалин Сергей • 45'Зуйков Сергей • 86'Дуарте Дениш•Кубышкин Илья 72' 73' (Корж Константин ( 73') •Коробов Никита 80' (Горовых Даниил ( 80') •Радостев Семён•Ставпец Александр 52' (Абрамов Артём ( 52') •Кудряшов Павел 73' (Кирсанов Никита ( 73') •Галаджан Артём 72' 72' (Vladislav Feshchenko ( 72')
Акмурзин Тимур•Толстопятов Николай • 90'Петрунин Даниил • 90'Воропаев Артём•Сунгатулин Фаниль•Шильцов Константин 83' (Агапов Илья ( 83') •Шитов Виталий 83' (Кутателадзе Николоз ( 83') •Бакалюк Никита•Лайкин Максим•Максимчук Артур 46' (Муминов Ильяс ( 46') •Оганесян Степан
Запасные: Ходорченко Никита•Миронов Леонид•Шитов Антон
10 апреля.