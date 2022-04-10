«Томь» одолела дома «Спартак-2» в рамках 32-го тура ФНЛ

Сегодня, 10 апреля, «Томь» на домашней арене одолела «Спартак-2» с минимальным счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 46-й минуте, его автором стал 25-летний нападающий «Томи» Павел Кудряшов. Для него этот мяч стал четвёртым в нынешнем сезоне Футбольной национальной лиги.

Томичи смогли прервать свою четырёхматчевую серию без побед. После 32-х матчей «Томь» занимает 13-е место в ФНЛ, «Спартак-2» располагается на 10-й строчке в турнирной таблице.