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ФНЛ - Первый дивизион

Хабаровский СКА одолел «Велес» в заснеженном Домодедово

06 Апреля 2022 • 21:36 Комментировать
Велес Москва
1:2
СКА-Хабаровск
окончен

«СКА-Хабаровск» смог одолеть «Велес» в Домодедово со счетом 2:1. Встреча принесла соперникам три гола, а также остановку в матче по причине снежной метели.

Самое интересно, что до снежной бури соперники вели себя на поле весьма спокойно, и счет на табло был ничейным – 0:0. Но после того, как арбитр разрешил командам продолжить встречу, дальневосточники под занавес первого тайма смогли забить гол. Мануйлов сумел получить в чужой штрафной передачу от Гонгадзе, после чего развернулся к воротам и нанес удар в цель. При счете 1:0 в пользу СКА команды ушли на перерыв.

Во втором тайме игра пошла повеселее, и уже оба коллектива атаковали обоюдно остро, имея шанс отличиться. На 81-й минуте встречи игроки «Велеса» оказались в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил сфоливший Стаменкович. Уже имея на игрока меньше, «Велес» сумел сравнять счет на табло. Забил гол в ворота соперника Кабахидзе, который успешно сыграл на добивании.

А на 86-й минуте встречи получил красную карточку Кахидзе, параллельным курсом привезя пенальти на свои ворота. К мячу подошел Гащенков, который пробил спокойно по центру, переиграв вратаря в створе. 2:1, СКА побеждает и продолжает бороться за прямой выход в РПЛ.

Протокол игры  
Велес Москва 1:2СКА-Хабаровск
  45'Мануйлов Роман (0:1)
(1:1) Кабахидзе Владимир84'   
  87'Гащенков Михаил (1:2)
Кузнецов АлексейКахидзе Александр   66'   86'Макеев ЕвгенийПрищепа ДмитрийКоротков Александр  77' (Джикия Темур (  77') Майга МамадуКертанов КонстантинГалоян Артур   19'Кабахидзе ВладимирСаркисян Геворк  55' (Ежков Данила (  55') Filip Stamenkovic   81'
Запасные: Косаревский ПётрВласов ДаниилKwari AbdullahiВоробьёв ИльяМихайленко ДмитрийАденийй СамуэльМальцев РусланДенилханов МурсалинЛогуа Ираклий
Самок СергейИллой-Айет Владис-ЭммерсонФомин Денис   90'Денисов АлександрМануйлов РоманЛевицкий Денис  38' (Цаллагов Дзамболат (  38') Гащенков МихаилКвеквескири ИраклийМартусевич Максим  68' (Барков Дмитрий (  68') Гонгадзе Георгий   16'  90' (Алиев Камран (  90') Караев Давид  68' (Гаглоев Александр (  68')
Запасные: Дмитриев Максим IIТихонов МихаилЯгьяев МагомеднабиАхмаев Саид-АлиСугробов Владимир
06 апреля.

 

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