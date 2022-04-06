Хабаровский СКА одолел «Велес» в заснеженном Домодедово

«СКА-Хабаровск» смог одолеть «Велес» в Домодедово со счетом 2:1. Встреча принесла соперникам три гола, а также остановку в матче по причине снежной метели.

Самое интересно, что до снежной бури соперники вели себя на поле весьма спокойно, и счет на табло был ничейным – 0:0. Но после того, как арбитр разрешил командам продолжить встречу, дальневосточники под занавес первого тайма смогли забить гол. Мануйлов сумел получить в чужой штрафной передачу от Гонгадзе, после чего развернулся к воротам и нанес удар в цель. При счете 1:0 в пользу СКА команды ушли на перерыв.

Во втором тайме игра пошла повеселее, и уже оба коллектива атаковали обоюдно остро, имея шанс отличиться. На 81-й минуте встречи игроки «Велеса» оказались в меньшинстве после того, как прямую красную карточку получил сфоливший Стаменкович. Уже имея на игрока меньше, «Велес» сумел сравнять счет на табло. Забил гол в ворота соперника Кабахидзе, который успешно сыграл на добивании.

А на 86-й минуте встречи получил красную карточку Кахидзе, параллельным курсом привезя пенальти на свои ворота. К мячу подошел Гащенков, который пробил спокойно по центру, переиграв вратаря в створе. 2:1, СКА побеждает и продолжает бороться за прямой выход в РПЛ.