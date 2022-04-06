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ФНЛ - Первый дивизион

Дубль Гурфова не помог «Кубани» переиграть «Томь»

06 Апреля 2022 • 20:57 Комментировать
ФК Кубань
2:2
Томь
окончен

Футболисты краснодарской «Кубани» не смогли перевернуть неудачно складывающуюся для себя встречу против томской «Томи». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм поединка в Краснодаре прошел в серьезной борьбе, где никто из соперников не хотел уступать. Лишь в конце игрового отрезка снаряд побывал в воротах «Томи», но рефери не засчитал взятие ворот, поскольку Сапета отправил сферу рукой в цель.

Без голов завершился первый тайм, зато уже со стартом второго, на 46-й минуте встречи Зуйков у «Томи» сумел поразить цель. Мощный ударом от перекладины игрок отправил сферу в сетку, открыв счет на табло – 1:0. На 61-й минуте встречи Гурфов смог воспользоваться удачным отскоком на добивании, переправив сферу в сетку. Всего через 10 минут он оформил дубль в ворота соперника, пробив с отскоком от газона под левую от голкипера «Томи» штангу – 2:1.

Казалось, что победа уже в кармане «Кубани», но на второй добавленной минуте встречи Ставпец откликнулся на подачу партнера и переправил сферу в дальний угол, принеся своему коллективу ничью – 2:2.

Протокол игры  
ФК Кубань 2:2Томь
  47'Зуйков Сергей (0:1)
(1:1) Гурфов Азамат61'   
(2:1) Гурфов Азамат72'   
  90'Ставпец Александр (2:2)
Нестеренко ЮрийРыбин Алексей   68'Большаков Кирилл   90'Хомуха Иван   67'  84' (Эдиев Исмаил (  84') Гурфов АзаматКулишев Артём  60' (Чуперка Валерий (  60') Лаук МаксимСапета Александр   61'Петров Илья  60' (Абдоков Нури (  60') Алейников Василий  87' (Карев Вадим (  87') Ведерников Данила  46' (Лобкарёв Владимир (  46')
Запасные: Поплевченков АртёмКармаев НикитаКозлов АндрейGeorgiy MeskhiКлимович Андрей
Арапов ДмитрийГоровых Даниил   63'  87' (Vladislav Feshchenko (  87') Почивалин ВалерийСавиных Данил   37'  65' (Климов Игорь (  65') Гордюшенко Астемир   26'  65' (Кудряшов Павел (  65') Ставпец АлександрДуарте ДенишРадостев Семён   59'  64' (Кирсанов Никита (  64') Коробов Никита  81' (Обивалин Сергей (  81') Зуйков СергейГаладжан Артём
Запасные: Полетаев ВладиславКорж КонстантинСтанисавлевич АлександарКоролёв Виктор
06 апреля.

 

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окончен Текстильщик 1:2 Металлург Липецк
окончен КАМАЗ 0:2 Ротор
Идет 92 минута Велес Москва 1:2 СКА-Хабаровск
Идет 87 минута Торпедо Москва 0:0 Акрон
окончен ФК Кубань 2:2 Томь
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