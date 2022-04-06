Дубль Гурфова не помог «Кубани» переиграть «Томь»

Футболисты краснодарской «Кубани» не смогли перевернуть неудачно складывающуюся для себя встречу против томской «Томи». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Первый тайм поединка в Краснодаре прошел в серьезной борьбе, где никто из соперников не хотел уступать. Лишь в конце игрового отрезка снаряд побывал в воротах «Томи», но рефери не засчитал взятие ворот, поскольку Сапета отправил сферу рукой в цель.

Без голов завершился первый тайм, зато уже со стартом второго, на 46-й минуте встречи Зуйков у «Томи» сумел поразить цель. Мощный ударом от перекладины игрок отправил сферу в сетку, открыв счет на табло – 1:0. На 61-й минуте встречи Гурфов смог воспользоваться удачным отскоком на добивании, переправив сферу в сетку. Всего через 10 минут он оформил дубль в ворота соперника, пробив с отскоком от газона под левую от голкипера «Томи» штангу – 2:1.

Казалось, что победа уже в кармане «Кубани», но на второй добавленной минуте встречи Ставпец откликнулся на подачу партнера и переправил сферу в дальний угол, принеся своему коллективу ничью – 2:2.