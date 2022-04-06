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ФНЛ - Первый дивизион

«Ротор» уверенно одолел на выезде КАМАЗ

06 Апреля 2022 • 20:12 Комментировать
КАМАЗ
0:2
Ротор
окончен

Волгоградский «Ротор» смог на выезде переиграть КАМАЗ из Набережных Челнов со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Минаев и Улад (с пенальти).

Минаев сумел открыть счет на 13-й минуте встречи после того, сыграл на добивании после удара с близкого расстояния. Хозяева пытались атаковать и ответить достойным выстрелом своему сопернику, но волгоградцы уверенно отбивались и держали удар.

Во втором тайме хозяева смотрелись более целостно, и даже создали несколько возможностей для того, чтобы отыграться, но на 74-й минуте игры гости заработали пенальти, который реализовал Омар Улад – 2:0. На 86-й минуте встречи «Ротор» после удаления Кипиани остался в меньшинстве, но сопернику не хватило времени на то, чтобы забить хотя бы один мяч. 0:2, «Ротор» в этой встрече оказался сильнее.

«Ротор» в следующем туре сыграет с «Краснодаром-2», а КАМАЗ в Набережных Челнах примет «Велес».

Протокол игры  
КАМАЗ 0:2Ротор
  13'Минаев Роман (0:1)
  76'Омар Имран (0:2)
Мамин АлексейСмирнов Александр  73' (Аюкин Руслан (  73') Потапов ЛевКуликов Александр   44'Садыков Булат  61' (Свежов Виктор (  61'   84') Калугин Олег  61' (Кашаев Никита (  61') Казимир МихаилВоронин ЕвгенийЗамалиев НаильБадртдинов Ильнур  46' (Пальцев Валентин (  46'   79') Diego Acosta  59' (Лопатин Даниил (  59')
Запасные: Ионин ВалерийКириллов ЮрийDaniil ArzhevitinМорозов Сергей
Терновский ДмитрийМартынов ИльяБериашвили Илья  68' (Омар Имран (  68') Дудиев АсланБайрыев АзатПелих Данил   61'Макаров СергейМахатадзе ГеоргийКипиани Николай   58'   86'Чуканов Андреа  90' (Шахов Виталий (  90') Минаев Роман  90' (Серченков Сергей (  90')
Запасные: Школик ИгорьРепин НикитаАбдуллаев ИсламитдинГолосов Илья
06 апреля.

 

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окончен Алания 0:3 Балтика
окончен Текстильщик 1:2 Металлург Липецк
окончен КАМАЗ 0:2 Ротор
Идет 92 минута Велес Москва 1:2 СКА-Хабаровск
Идет 87 минута Торпедо Москва 0:0 Акрон
окончен ФК Кубань 2:2 Томь
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