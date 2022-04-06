«Ротор» уверенно одолел на выезде КАМАЗ

Волгоградский «Ротор» смог на выезде переиграть КАМАЗ из Набережных Челнов со счетом 2:0. По голу в каждом из таймов забили Минаев и Улад (с пенальти).

Минаев сумел открыть счет на 13-й минуте встречи после того, сыграл на добивании после удара с близкого расстояния. Хозяева пытались атаковать и ответить достойным выстрелом своему сопернику, но волгоградцы уверенно отбивались и держали удар.

Во втором тайме хозяева смотрелись более целостно, и даже создали несколько возможностей для того, чтобы отыграться, но на 74-й минуте игры гости заработали пенальти, который реализовал Омар Улад – 2:0. На 86-й минуте встречи «Ротор» после удаления Кипиани остался в меньшинстве, но сопернику не хватило времени на то, чтобы забить хотя бы один мяч. 0:2, «Ротор» в этой встрече оказался сильнее.

«Ротор» в следующем туре сыграет с «Краснодаром-2», а КАМАЗ в Набережных Челнах примет «Велес».