«Металлург» одержал волевую победу над «Текстильщиком»

«Металлург» в очередном матче ФНЛ сумел одолеть с минимальным преимуществом «Текстильщик» со счетом 2:1. На гол соперников в первом тайме, гости ответили двумя мячами.

Первая половина встречи прошла под контролем команды хозяев, которые воспользовались своим преимуществом в атаке и благодаря Александру Шленкину смогли открыть счет в поединке. В концовке первого тайма гости могли отличиться, но попали в перекладину после удара Арустамяна.

Сразу после перерыва гости активизировались, и это принесло свои плоды. Все-таки удалось сравнять счет на табло Артуру Арустамяну, который сумел замкнуть передачу Андрей Овчинникова и переправил сферу в сетку. А буквально через пару минут счет на табло в пользу своей команды сделал уже Андрей Овчинников, который сумел воспользоваться пасом Артура Арустамяна и сделал счет на табло 2:1 в пользу «Металлурга» - 2:1, «Металлург» одержал победу.

В следующем туре «Текстильщик» сыграет в гостях с «Балтикой», а «Металлург» примет на своем поле «Олимп-Долгопрудный».