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ФНЛ - Первый дивизион

«Металлург» одержал волевую победу над «Текстильщиком»

06 Апреля 2022 • 19:57 Комментировать
Текстильщик
1:2
Металлург Липецк
окончен

«Металлург» в очередном матче ФНЛ сумел одолеть с минимальным преимуществом «Текстильщик» со счетом 2:1. На гол соперников в первом тайме, гости ответили двумя мячами.

Первая половина встречи прошла под контролем команды хозяев, которые воспользовались своим преимуществом в атаке и благодаря Александру Шленкину смогли открыть счет в поединке. В концовке первого тайма гости могли отличиться, но попали в перекладину после удара Арустамяна.

Сразу после перерыва гости активизировались, и это принесло свои плоды. Все-таки удалось сравнять счет на табло Артуру Арустамяну, который сумел замкнуть передачу Андрей Овчинникова и переправил сферу в сетку. А буквально через пару минут счет на табло в пользу своей команды сделал уже Андрей Овчинников, который сумел воспользоваться пасом Артура Арустамяна и сделал счет на табло 2:1 в пользу «Металлурга» - 2:1, «Металлург» одержал победу.

В следующем туре «Текстильщик» сыграет в гостях с «Балтикой», а «Металлург» примет на своем поле «Олимп-Долгопрудный».

Протокол игры  
Текстильщик 1:2Металлург Липецк
(1:0) Шлёнкин Александр32'   
  61'Арустамян Артур (1:1)
  65'Овчинников Андрей (1:2)
Миронов АлександрСидоров Максим   36'  71' (Аванесян Тигран (  71') Хрипков Андрей   36'Малания ДиегоГорюшкин АлексейМашуков ХачимШведюк Илья   87'Рогов АлексейМосейчук ИльяСтеклов ВадимШлёнкин Александр   52'
Запасные: Бачинский МаксимСергеев ВикторХусаинов ДамирМатвийчук СемёнВербин ЕгорКарпов ВадимСмирнов Алексей Сергеевич
Иканович ДавидКарпов МаксимПоликутин Илья  46' (Овчинников Андрей (  46') Иваньков АлександрКиселёв ГеннадийВойдель РоманБабаев ВладленСазонов МаксимАрустамян Артур   21'  89' (Долгов Павел (  89') Кутьин Александр  78' (Завезён Юрий (  78') Великородный Дмитрий
Запасные: Поярков ДенисГерчиков ЛеонидНикитенков АлексейЯковлев МихаилЧёрный ВадимБаязов ВениаминКобзев АлександрDmitri Sukharev
06 апреля.

 

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окончен Олимп-Долгопрудный 2:1 Волгарь
окончен Алания 0:3 Балтика
окончен Текстильщик 1:2 Металлург Липецк
окончен КАМАЗ 0:2 Ротор
Идет 66 минута Велес Москва 0:1 СКА-Хабаровск
Идет 61 минута Торпедо Москва 0:0 Акрон
окончен ФК Кубань 2:2 Томь
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