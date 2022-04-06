Матч ФНЛ «Велес» - «СКА-Хабаровск» приостановлен из-за снегопада

Встреча 31-го тура ФНЛ, в котором «Велес» принимает «СКА-Хабаровск» была приостановлена из-за сильнейшего снегопада.
На 42-й минуте матча главный арбитр встречи Евгений Турбин принял решение не продолжать матч из-за непрекращающегося снегопада.
Напомним, ранее был прерван матч, проходящий параллельно «Торпедо» - «Акрон».
«Велес» набрал 43 очка после 30 туров и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» с 49 очками идет на шестой позиции.
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