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ФНЛ - Первый дивизион

Матч ФНЛ «Велес» - «СКА-Хабаровск» приостановлен из-за снегопада

06 Апреля 2022 • 19:45 Комментировать
Велес Москва
0:0
СКА-Хабаровск
прерван

Встреча 31-го тура ФНЛ, в котором «Велес» принимает «СКА-Хабаровск» была приостановлена из-за сильнейшего снегопада.

На 42-й минуте матча главный арбитр встречи Евгений Турбин принял решение не продолжать матч из-за непрекращающегося снегопада.

Напомним, ранее был прерван матч, проходящий параллельно «Торпедо» - «Акрон».

«Велес» набрал 43 очка после 30 туров и располагается на 11-й строчке в турнирной таблице ФНЛ. «СКА-Хабаровск» с 49 очками идет на шестой позиции.


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прерван Велес Москва 0:0 СКА-Хабаровск
Идет 14 минута Торпедо Москва 0:0 Акрон
Идет 45 минута ФК Кубань 0:0 Томь
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