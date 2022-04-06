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ФНЛ - Первый дивизион

«Олимп-Долгопрудный» переиграл «Волгарь» в матче за шесть очков

06 Апреля 2022 • 18:00 Комментировать
Олимп-Долгопрудный
2:1
Волгарь
окончен

Завершился матч 31-го тура Футбольной национальной лиги «Олимп-Долгопрудный» – «Волгарь», в котором хозяева поля одержали победу во встрече за «шесть очков» с минимальным преимуществом – 2:1.

Счёт в матче открыл Захар Тарасенко на 17-й минуте, гости уже пять минут восстановили паритет точным ударом Данилы Козлова, но через шесть – Эдуард Булия поставил итоговую точку, зафиксировав на табло 2:1.

На 74-й минуте у «Олимпа» был удалён Роман Косянчук, но гостям это не помогло, чтобы отыграться.

«Олимп-Долгопрудный» (36 очков, 14 место) одержал победу над принципиальным соперником в борьбе за прописку в ФНЛ «Волгарём» (33 очка, 16 место).

Протокол игры  
Олимп-Долгопрудный 2:1Волгарь
(1:0) Тарасенко Захар17'   
  23'Козлов Данила (1:1)
(2:1) Булия Эдуард29'   
Натабашвили ГеоргийПетухов ИльяЧежия ИраклийИполе ФилипКоваленко Михаил Вадимович   76'Кутин ДенисКоротаев Александр  64' (Пахомов Дмитрий (  64') Косянчук Роман   74'Сухомлинов МаксимТарасенко Захар  72' (Дулаев Джамбулат (  72') Булия Эдуард   35'
Запасные: Алексеев АндрейСтрельник МихаилКараев МаксимЧерчесов СтаниславАда Джозеф Ома
Смирнов ОлегЛоктионов РоманКозлов ДанилаПеченкин НикитаНосов Александр  74' (Демьянов Виктор (  74') Гилязетдинов Артур  46' (Баев Алексей (  46') Капленко Никита  63' (Павлишин Алексей (  63') Симонян Артём   26'   82'Лесников Дмитрий  46' (Стефанович Илья (  46') Погосов АртёмКосарев Кирилл  75' (Гоманюк Илья (  75')
Запасные: Ращеня ИльяЯмпольский Владислав
06 апреля.

 

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Волгарь Олимп-Долгопрудный
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