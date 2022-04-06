«Олимп-Долгопрудный» переиграл «Волгарь» в матче за шесть очков

Завершился матч 31-го тура Футбольной национальной лиги «Олимп-Долгопрудный» – «Волгарь», в котором хозяева поля одержали победу во встрече за «шесть очков» с минимальным преимуществом – 2:1.

Счёт в матче открыл Захар Тарасенко на 17-й минуте, гости уже пять минут восстановили паритет точным ударом Данилы Козлова, но через шесть – Эдуард Булия поставил итоговую точку, зафиксировав на табло 2:1.

На 74-й минуте у «Олимпа» был удалён Роман Косянчук, но гостям это не помогло, чтобы отыграться.

«Олимп-Долгопрудный» (36 очков, 14 место) одержал победу над принципиальным соперником в борьбе за прописку в ФНЛ «Волгарём» (33 очка, 16 место).