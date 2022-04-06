«Олимп-Долгопрудный» переиграл «Волгарь» в матче за шесть очков

Завершился матч 31-го тура Футбольной национальной лиги «Олимп-Долгопрудный» – «Волгарь», в котором хозяева поля одержали победу во встрече за «шесть очков» с минимальным преимуществом – 2:1.
Счёт в матче открыл Захар Тарасенко на 17-й минуте, гости уже пять минут восстановили паритет точным ударом Данилы Козлова, но через шесть – Эдуард Булия поставил итоговую точку, зафиксировав на табло 2:1.
На 74-й минуте у «Олимпа» был удалён Роман Косянчук, но гостям это не помогло, чтобы отыграться.
«Олимп-Долгопрудный» (36 очков, 14 место) одержал победу над принципиальным соперником в борьбе за прописку в ФНЛ «Волгарём» (33 очка, 16 место).
Протокол игры
|(1:0) Тарасенко Захар17'
|23'Козлов Данила (1:1)
|(2:1) Булия Эдуард29'
Натабашвили Георгий•Петухов Илья•Чежия Ираклий•Иполе Филип•Коваленко Михаил Вадимович • 76'Кутин Денис•Коротаев Александр 64' (Пахомов Дмитрий ( 64') •Косянчук Роман • 74'Сухомлинов Максим•Тарасенко Захар 72' (Дулаев Джамбулат ( 72') •Булия Эдуард 35'
Смирнов Олег•Локтионов Роман•Козлов Данила•Печенкин Никита•Носов Александр 74' (Демьянов Виктор ( 74') •Гилязетдинов Артур 46' (Баев Алексей ( 46') •Капленко Никита 63' (Павлишин Алексей ( 63') •Симонян Артём 26' • 82'Лесников Дмитрий 46' (Стефанович Илья ( 46') •Погосов Артём•Косарев Кирилл 75' (Гоманюк Илья ( 75')
Запасные: Ращеня Илья•Ямпольский Владислав
06 апреля.