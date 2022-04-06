«Спартак-2» неожиданно обыграл «Факел» благодаря дублю Шитова

Завершился матч 31-го тура Футбольной национальной лиги, в которой московский «Спартак-2» на своём поле обыграл воронежский «Факел» со счётом 2:0.

Оба мяча в матче забил нападающий Владислав Шитов на 35-й и 83-й минутах соответственно. На 64-й минуте у воронежцев был удалён Неманья Пейчинович.

Из-за поражения воронежский клуб не сумел выйти на второе место, дающее прямую путёвку в Российскую премьер-лигу. На счету «Факела» 53 очка и третья строчка в турнирной таблице. «Спартак-2» расположился на 10-м месте, имея в активе 46 зачётных баллов.