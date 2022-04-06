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ФНЛ - Первый дивизион

«Спартак-2» неожиданно обыграл «Факел» благодаря дублю Шитова

06 Апреля 2022 • 17:59 Комментировать
Спартак-2
2:0
Факел
окончен

Завершился матч 31-го тура Футбольной национальной лиги, в которой московский «Спартак-2» на своём поле обыграл воронежский «Факел» со счётом 2:0.

Оба мяча в матче забил нападающий Владислав Шитов на 35-й и 83-й минутах соответственно. На 64-й минуте у воронежцев был удалён Неманья Пейчинович.

Из-за поражения воронежский клуб не сумел выйти на второе место, дающее прямую путёвку в Российскую премьер-лигу. На счету «Факела» 53 очка и третья строчка в турнирной таблице. «Спартак-2» расположился на 10-м месте, имея в активе 46 зачётных баллов.

Протокол игры  
Спартак-2 2:0Факел
(1:0) Шитов Владислав35'   
(2:0) Шитов Владислав83'   
Акмурзин ТимурПетрунин Даниил   26'Толстопятов НиколайВоропаев АртёмМаркитесов ДмитрийШильцов КонстантинСунгатулин ФанильБакалюк Никита   45'Шитов Виталий  75' (Лайкин Максим (  75') Оганесян СтепанШитов Владислав  88' (Максимчук Артур (  88')
Запасные: Ходорченко НикитаКутателадзе НиколозМиронов ЛеонидАгапов ИльяМарков ДаниилШитов АнтонТруханов ДанилМуминов ИльясМуталиев Аслан
Городовой АлексейНикитин Андрей ВладимировичСмирнов Михаил   77'Пейчинович Неманья   39'   64'Шаваев Алихан  58' (Дмитриев Олег (  58') Акбашев Роман  84' (Царукян Валерий (  84') Дядюн Владимир   3'  71' (Разборов Андрей (  71') Магаль РусланМастерной ВладиславЧеров ВасилийАппаев Хызыр
Запасные: Ещенко СергейКортнев ДмитрийБрызгалов СергейШепилов ДенисФайзуллин Дэнис
06 апреля.

 

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Евро-Футбол.Ру,
Факел Спартак-2 Владислав Шитов
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