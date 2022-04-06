«Спартак-2» неожиданно обыграл «Факел» благодаря дублю Шитова

Завершился матч 31-го тура Футбольной национальной лиги, в которой московский «Спартак-2» на своём поле обыграл воронежский «Факел» со счётом 2:0.
Оба мяча в матче забил нападающий Владислав Шитов на 35-й и 83-й минутах соответственно. На 64-й минуте у воронежцев был удалён Неманья Пейчинович.
Из-за поражения воронежский клуб не сумел выйти на второе место, дающее прямую путёвку в Российскую премьер-лигу. На счету «Факела» 53 очка и третья строчка в турнирной таблице. «Спартак-2» расположился на 10-м месте, имея в активе 46 зачётных баллов.
Протокол игры
|(1:0) Шитов Владислав35'
|(2:0) Шитов Владислав83'
Акмурзин Тимур•Петрунин Даниил • 26'Толстопятов Николай•Воропаев Артём•Маркитесов Дмитрий•Шильцов Константин•Сунгатулин Фаниль•Бакалюк Никита • 45'Шитов Виталий 75' (Лайкин Максим ( 75') •Оганесян Степан•Шитов Владислав 88' (Максимчук Артур ( 88')
Городовой Алексей•Никитин Андрей Владимирович•Смирнов Михаил • 77'Пейчинович Неманья 39' • 64'Шаваев Алихан 58' (Дмитриев Олег ( 58') •Акбашев Роман 84' (Царукян Валерий ( 84') •Дядюн Владимир 3' 71' (Разборов Андрей ( 71') •Магаль Руслан•Мастерной Владислав•Черов Василий•Аппаев Хызыр
06 апреля.