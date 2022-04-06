«Оренбург» вырвал победу в Красноярске на последних минутах встречи

Футболисты «Оренбурга» вырвали победу у красноярского «Енисея» на последних минутах поединка. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу приезжей команды, а исход встречи был предрешен после реализованного Алексеем Мироновым 11-метрового удара.

Первый тайм матча прошел в солидной борьбе, а в концовке игрового отрезка гости вышли вперед после того, как Валерий Кичин переправил снаряд в собственные ворота – 0:1. Хозяева ринулись отыгрываться, но свисток арбитра отправил соперников на перерыв.

Стоит отметить, что «Енисей» нашел в себе силы отыграться на 49-й минуте матча. Илья Молтенинов с левой бровки сместился к углу штрафной и выполнил прекрасный пас на дальнюю штангу, откуда Андрей Окладников в красивом стиле головой забросил сферу в ворота.

Дело шло к ничейному результату, как на 88-й минуте встречи «Оренбург» заработал 11-метровый удар после фола Феррейры против Фамейе. К мячу подошел Алексей Миронов, который уверенно реализовал выстрел с «точки». 2:1, «Оренбург» со скрипом набирает три очка в Красноярске.

В следующем туре «Енисей» сыграет на своем поле с «Акроном», а «Оренбург» примет в родных стенах краснодарскую «Кубань».