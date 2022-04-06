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ФНЛ - Первый дивизион

«Оренбург» вырвал победу в Красноярске на последних минутах встречи

06 Апреля 2022 • 17:06 Комментировать
Енисей
1:2
Оренбург
окончен

Футболисты «Оренбурга» вырвали победу у красноярского «Енисея» на последних минутах поединка. Встреча закончилась со счетом 2:1 в пользу приезжей команды, а исход встречи был предрешен после реализованного Алексеем Мироновым 11-метрового удара.

Первый тайм матча прошел в солидной борьбе, а в концовке игрового отрезка гости вышли вперед после того, как Валерий Кичин переправил снаряд в собственные ворота – 0:1. Хозяева ринулись отыгрываться, но свисток арбитра отправил соперников на перерыв.

Стоит отметить, что «Енисей» нашел в себе силы отыграться на 49-й минуте матча. Илья Молтенинов с левой бровки сместился к углу штрафной и выполнил прекрасный пас на дальнюю штангу, откуда Андрей Окладников в красивом стиле головой забросил сферу в ворота.

Дело шло к ничейному результату, как на 88-й минуте встречи «Оренбург» заработал 11-метровый удар после фола Феррейры против Фамейе. К мячу подошел Алексей Миронов, который уверенно реализовал выстрел с «точки». 2:1, «Оренбург» со скрипом набирает три очка в Красноярске.

В следующем туре «Енисей» сыграет на своем поле с «Акроном», а «Оренбург» примет в родных стенах краснодарскую «Кубань».

Протокол игры  
Енисей 1:2Оренбург
  39'Кичин Валерий (0:1)
(1:1) Окладников Андрей48'   
  86'Миронов Алексей (1:2)
Опарин МихаилФеррейра ХерманКичин ВалерийЛанин ОлегРаздорских Никита  74' (Самойлов Денис (  74') Зотов АлександрШакуро Павел  46' (Молтенинов Илья (  46'   58') Канаплин Александр  46' (Масловский Александр (  46') Иванов Егор  78' (Ломакин Александр (  78') Бевеев МингиянОкладников Андрей  70' (Саная Анзор (  70')
Запасные: Гыстаров РасулГлушков Никита АндреевичЖелнин АркадийРебров ДмитрийЛапшов ИванРукас АндрюсМарков Николай
Кеняйкин АлексейГойкович Ренато   35'Аюпов ТимурПолуяхтов ВладимирКорян Аршак  59' (Ковалёв Юрий (  59') Миронов АлексейКапленко Кирилл  87' (Прудников Николай (  87') Печенин КириллОбухов Владимир  78' (Титков Николай (  78') Фамейе Джоэль  87' (Сиваков Михаил (  87') Эктов Александр
Запасные: Хотулёв ДанилаШаболин АртёмВасильев Дмитрий IIIГошев ЕвгенийСычевой ВладимирМалых Андрей
06 апреля.

 

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окончен Енисей 1:2 Оренбург 3.35 3.15 2.25
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окончен Олимп-Долгопрудный 2:1 Волгарь
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06.04  19:00 ФК Кубань ... Томь 1.82 3.55 4.20
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