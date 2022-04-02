«Енисей» со скромным счетом переиграл «Томь» на выезде

Красноярский «Енисей» сумел с минимальным счетом переиграть томскую «Томь» на стадионе «Труд». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу приезжего коллектива, а единственный гол в игре забил вышедший на поле после перерыва Илья Молтенинов.

Первый тайм в матче соперников прошел в борьбе, но не принес оппонентам голов и большого количества моментов. Все основные действия развернулись на поле после того, как команды посетили раздевалки в перерыве.

На 55-й минуте игры «Томь» осталась в меньшинстве после удаления Ильи Кубышкина за вторую желтую карточку, а уже через пару мгновения Илья Молтенинов сумел замкнуть передачу партнера в чужой штрафной, отправив сферу в сетку. В оставшееся время поединка гости владели преимуществом и могли забить второй гол, но футбольная фортуна не позволил «Енисею» победить уверенно. Впрочем, и одного мяча оказалось достаточно.

«Томь» в следующем туре сыграет в Краснодаре с «Кубанью», а «Енисей» отправляется в Красноярск, чтобы провести серию домашних игр. И первая из них – против «Оренбурга».