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ФНЛ - Первый дивизион

«Енисей» со скромным счетом переиграл «Томь» на выезде

02 Апреля 2022 • 13:59 Комментировать
Томь
0:1
Енисей
окончен

Красноярский «Енисей» сумел с минимальным счетом переиграть томскую «Томь» на стадионе «Труд». Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу приезжего коллектива, а единственный гол в игре забил вышедший на поле после перерыва Илья Молтенинов.

Первый тайм в матче соперников прошел в борьбе, но не принес оппонентам голов и большого количества моментов. Все основные действия развернулись на поле после того, как команды посетили раздевалки в перерыве.

На 55-й минуте игры «Томь» осталась в меньшинстве после удаления Ильи Кубышкина за вторую желтую карточку, а уже через пару мгновения Илья Молтенинов сумел замкнуть передачу партнера в чужой штрафной, отправив сферу в сетку. В оставшееся время поединка гости владели преимуществом и могли забить второй гол, но футбольная фортуна не позволил «Енисею» победить уверенно. Впрочем, и одного мяча оказалось достаточно.

«Томь» в следующем туре сыграет в Краснодаре с «Кубанью», а «Енисей» отправляется в Красноярск, чтобы провести серию домашних игр. И первая из них – против «Оренбурга».

Протокол игры  
Томь 0:1Енисей
  57'Молтенинов Илья (0:1)
Арапов ДмитрийАбрамов Артём   79'Савиных ДанилЗуйков СергейДуарте ДенишГордюшенко Астемир   68'Кубышкин Илья   56'Коробов Никита  76' (Кудряшов Павел (  76'   90') Ставпец Александр  76' (Горовых Даниил (  76') Кирсанов Никита  64' (Обивалин Сергей (  64') Галаджан Артём   1'  64' (Корж Константин (  64')
Запасные: Почивалин ВалерийПолетаев ВладиславСальников ИванСтанисавлевич АлександарРадостев СемёнVladislav FeshchenkoMehron MadaminovКлимов Игорь
Опарин МихаилКичин Валерий   35'Феррейра ХерманКанаплин Александр   48'  86' (Саная Анзор (  86') Раздорских Никита  90' (Гыстаров Расул (  90') Ланин ОлегШакуро Павел  46' (Самойлов Денис (  46') Ломакин Александр  46' (Масловский Александр (  46') Иванов ЕгорОкладников Андрей  46' (Молтенинов Илья (  46') Бевеев Мингиян
Запасные: Ребров ДмитрийЛапшов ИванРукас АндрюсМарков Николай
02 апреля.

 

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окончен Томь 0:1 Енисей 3.10 3.35 2.24
Идет 5 минута Оренбург 0:0 Торпедо Москва 2.00 3.25 3.80
02.04  15:00 Металлург Липецк ... Алания 5.40 4.10 1.56
02.04  15:00 Ротор ... Велес Москва 2.19 3.00 3.55
02.04  15:00 Акрон ... Краснодар-2 2.20 3.25 3.30
02.04  15:30 Нефтехимик ... КАМАЗ 1.67 3.75 4.90
02.04  16:00 Факел ... ФК Кубань 1.62 3.65 5.60
02.04  16:00 Волгарь ... Текстильщик 1.70 3.60 4.90
02.04  18:00 Балтика ... Спартак-2 1.38 4.70 7.60
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